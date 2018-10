13.000 fans kirren van de pret: KV Mechelen legt OH Leuven over de knie en staat (voorlopig?) op kop in 1B MDB

05 oktober 2018

22u24

Bron: Eigen berichtgeving/Proximus 0 Belgisch Voetbal KV Mechelen herademt in eerste klasse B. Het boekte vanavond - met weliswaar een defecte lichtmast - de derde opeenvolgende zege in de competitie en staat zo (voorlopig?) op kop. OH Leuven had maar weinig in de pap te brokken en ging met 3-0 ten onder. De 13.000 Mechelse fans kirden van de pret.

De werken aan de hoofdtribune van KV Mechelen zijn nog aan de gang en dat had vanavond Achter de Kazerne zo zijn gevolgen. Voor het thuisduel met OH Leuven begaven enkele lichtmasten het. "Het licht is uitgevallen. Naar mijn informatie zou er een kabel zijn doorgebrand ten gevolge van de werkzaamheden", vertelde Mechelen-voorzitter Johan Timmermans. Scheidsrechter Nicolas Laforge floot de wedstrijd dan toch met wat vertraging en één defecte lichtmast op gang.

Malinwa wilde de Leuvenaars zo snel mogelijk bij de keel grijpen, maar moest toch nog tot de 25ste minuut wachten om de ban te breken. De Mechelaars legden met Kaya en Engvall een fraaie combinatie op de mat. Uiteindelijk was het Rob Schoofs die de 1-0 in doel tikte. Vier minuten later was het weer raak. Kaya zonderde Engvall - stilaan de Zweedse revelatie - alleen af voor doel en die trapte binnen. Togui stelde met zijn eerste treffer de zege helemaal veilig.

3-0, door de nieuwe zege telt KV Mechelen nu 15 punten en staat het voorlopig aan de leiding in 1B. Union en Westerlo (die zondag elkaar partij geven) zijn met 13 punten de dichtste achtervolgers. Roeselare, Beerschot-Wilrijk en Lommel kunnen dit weekend ook op gelijke hoogte komen van Malinwa. Zij hebben momenteel 12 punten. OH Leuven bengelt dan weer met zes punten helemaal onderaan.

De andere wedstrijden in 1B:

Zaterdag: Lommel - Roeselare en Beerschot-Wilrijk - Tubeke

Zondag: Union - Westerlo

