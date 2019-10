11.524 supporters gisteren in de tribunes... in de drie matchen samen Redactie

30 oktober 2019

11u44 1 Belgisch voetbal Bijna 5.000 fans in het Guldensporenstadion. Iets meer dan 3.500 in Oostende en amper 3.000 bij Cercle Brugge. Het toeschouwersaantal gisteren - in totaal precies 11.524 - was op z’n minst gezegd pover.

De affiches spraken niet tot de verbeelding. En dat viel er aan te zien. Voor het duel tussen Cercle Brugge en Moeskroen zakten 3.000 fans af naar Jan Breydel. De laagste opkomst bij de Vereniging tot dusver dit seizoen. En ook bij KV Oostende, dat intussen in de degradatiestrijd verwikkeld is, werden ze niet warm van de thuiswedstrijd tegen Charleroi: amper 3.562 fans tekenden present. Voor de tweede keer op rij kwamen ze aan de Kust niet boven de 4.000 - ook op de elfde speeldag tegen Eupen zat de Versluys Arena allesbehalve vol. Bij KV Kortrijk lag het toeschouwersaantal tegen Eupen met 4.862 dan weer in de lijn van de andere wedstrijden tegen ‘kleinere’ tegenstanders.

In totaal precies 11.524 supporters, gemiddeld dus 3.841. Het zwaartepunt van deze speeldag ligt wel vandaag met RC Genk-Antwerp, Zulte Waregem-Club Brugge en KV Mechelen-STVV. Daardoor zal het gemiddelde weer de hoogte inschieten. Bij Genk worden er naar schatting 16.000 fans verwacht, in Mechelen zullen er ongeveer 15.000 aanwezig zijn Achter de Kazerne.

Aantal toeschouwers: gemiddeld en op deze speeldag

Cercle Brugge: gemiddeld 5.307 / op deze speeldag 3.000

KV Oostende: gemiddeld 5.226 / op deze speeldag 3.562

KV Kortrijk: gemiddeld 6.788 / op deze speeldag 4.862