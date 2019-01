100 uur verhoord, maar Veljkovic moet nóg praten BJM

11 januari 2019

05u00 2 Belgisch Voetbal Voor de speurders die de wantoestanden in het Belgische voetbal onderzoeken, heeft Dejan Veljkovic (48) nog niet genoeg 'geklikt'. De spelersmakelaar moet volgende week verplicht meer uitleg komen geven over de geldstromen in het wereldje.

Als spijtoptant van het gerecht sleet Veljkovic eind vorig jaar al twaalf dagen bij zijn ondervragers, alles samen net geen 100 uur. Volgens gerechtelijke bronnen zitten er hier en daar nog gaten in zijn verhaal. Daarom vordert het gerecht de hoofdverdachte opnieuw op. "Volgende week moet meneer Veljkovic zich inderdaad opnieuw beschikbaar houden voor ondervraging", bevestigt zijn advocaat Kris Luyckx, die zegt niet te weten waarom. "Mogelijk hebben ze een round-up gemaakt en verlangen ze nog enkele verduidelijkingen."

Veljkovic is met het gerecht overeengekomen om élk professioneel contact uit zijn jarenlange carrière als makelaar uit de doeken te doen. Hij zou ook zowel zijn witte als zijn zwarte boekhouding van a tot z op tafel gelegd hebben. In één klap zou hij anderen verklikt hebben - ook coaches en voetballers.

Het gerecht zal de genoemde betrokkenen vermoedelijk pas confronteren met de verklaringen van Veljkovic als die helemaal is uitgepraat. In ruil voor zijn biecht heeft het federaal parket op papier gezet dat het op een proces maximaal vijf jaar cel met uitstel zal vragen voor Veljkovic. Dan moet hij geen dag meer de cel in. Eén van de voorwaarden van de deal is dat hij "alles, maar dan ook werkelijk alles" vertelt. (BJM)