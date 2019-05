10 memorabele momenten uit de carrière van Thomas Buffel Xander Crokaert

25 mei 2019

08u15

Bron: Eigen berichtgeving 1 Belgisch voetbal Thomas Buffel hangt zijn voetbalschoenen aan de haak. Het einde van een mooie carrière. Wij selecteerden tien momenten uit de loopbaan van de gewezen Rode Duivel.

30 augustus 2002: UEFA Super Cup tegen Real Madrid

Jawel, Thomas Buffel heeft tegen Real Madrid gespeeld. In de zomer van 2002 mocht onze landgenoot (in de 72ste minuut) invallen in de UEFA Super Cup tegen ‘de Koninklijke’. Feyenoord kon niet stunten en verloor met 3-1. Hieronder een beeld van Buffel, een dag voor de partij tegen Real.

12 oktober 2002: eerste keer Rode Duivel

Op 12 oktober 2002 vierde Buffel zijn debuut bij de Rode Duivels. Onze landgenoot stond die dag in de basis tegen Andorra. Wesley Sonck scoorde de enige goal in het EK-kwalificatieduel: 0-1. Een povere uitslag.

30 april 2003: eerste goal bij nationale ploeg

Buffel was thuis tegen Polen voor het eerst trefzeker bij Rode Duivels. Sonck bracht de Belgen op voorsprong, Buffel verdubbelde kort na rust de voorsprong. Jacek Krzynowek en invaller Tom Soetaers legden de 3-1-eindstand vast.

22 mei 2005: kampioen met de Rangers

Op de laatste speeldag had Celtic een bonus van twee punten op Glasgow Rangers. De buit leek binnen voor de groen-witten. Maar Motherwell trof in de slotfase tweemaal raak en won zowaar met 2-1 van Celtic. De Rangers deden dan weer wat ze moesten doen tegen Hibernian (0-1) en grepen in extremis de titel.

13 september 2009: trefzeker bij debuut voor Racing Genk

Toenmalig Racing Genk-coach Hein Vanhaezebrouck dropte nieuweling Thomas Buffel meteen in de ploeg. En mét succes. De debutant bedankte met een doelpunt tegen Club Brugge. Ivan Perisic maakte nog voor rust gelijk: 1-1, uiteindelijk ook de eindstand.

17 mei 2011: landskampioen

Buffel pakte in 2011 zijn enige landstitel met Racing Genk. De Limburgers kroonden zich tot kampioen, nadat de ingevallen Kennedy Nwanganga de openingstreffer van Eliaquim Mangala uitwiste. Feest bij Genk, en daar hoort natuurlijk de nodige drank bij.

19 oktober 2011: in actie op Stamford Bridge

Spelen op Stamford Bridge, ‘t is niet voor iedereen weggelegd. Buffel kwam er met Racing Genk in de groepsfase van de Champions League in actie. De Limburgers kregen echter een pak rammel van Chelsea: 5-0. Nog geen twee weken later hield Genk in eigen huis de Londenaren in bedwang: 1-1.

9 mei 2013: bekerwinst

Zes jaar geleden pakte Buffel een nieuwe trofee met Racing Genk. De Limburgers waren in de finale van de Belgische beker te sterk voor Cercle Brugge: 2-0. Bennard Kumordzi en Jelle Vossen maakten in de slotfase het verschil.

27 mei 2018: laatste match bij Genk

Buffel speelde op 27 mei 2018 zijn laatste partij voor Racing Genk, dat die dag -dankzij een simpele 2-0-zege tegen Zulte Waregem- een Europees ticket veroverde. Buffel trad liefst 388 keer in actie bij de Limburgers, een clubrecord.

29 september 2018: Genk-truitje onder wedstrijdshirt Zulte Waregem

Racing Genk-Zulte Waregem: een speciale wedstrijd voor Buffel. Die laatste kreeg een hartverwarmend onthaal van de thuisfans. In minuut 19 - het rugnummer van Buffel bij Genk - gingen de handen stevig op elkaar. De reactie was mogelijk nog mooier, want Buffel toonde prompt dat hij een Genks truitje met het opschrift ’mijn ploeg voor altijd’ droeg onder zijn shirt van Essevee.