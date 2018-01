"We zijn nu al 'best of the rest' van Europa, terwijl er veel ruimte voor verbetering is" Dossier Belgisch voetbal deel III: Bart Verhaeghe Niels Vleminckx

06u00 0 BELGA Belgisch Voetbal Viér uur lang verdedigt Bart Verhaeghe, ondervoorzitter van de voetbalbond en voorzitter van Club Brugge, zijn visie op de toekomst van ons voetbal. “We zijn nu al 'best of the rest' van Europa, terwijl er veel ruimte voor verbetering is. Ik zeg dan: goed, groeipotentieel!”

Het is 14u wanneer Bart Verhaeghe ons naar een vergaderruimte in het Jan Breydelstadion loodst. De zon schijnt. Manager Vincent Mannaert komt een koffietje brengen – de voorzitter neemt een watertje. Toeval of niet: zijn glas zal voor het grootste deel van het vier uur durende gesprek halfvol blijven. “Ik wil het positieve benadrukken”, lacht Verhaeghe meermaals. Als officiële sterke man van de competitieleider en officieuze van de bond spreekt hij vrijuit over zijn visie op de richtingwijzers voor ons voetbal. “Ik hou ervan de zaken te benoemen zoals ze zijn. Niet iedereen heeft het daar altijd even gemakkelijk mee, maar geloof me: ik ben bezig met het algeméne belang – niet enkel dat van Club Brugge.”

Hoe kijkt u naar het niveau van onze Belgische competitie?

“Ik denk, eerlijk waar, dat we te weinig trots zijn op onze eigen competitie. Je hebt de échte topcompetities – Engeland, Duitsland, Italië, Spanje, Frankrijk -, maar daaronder komen wij. (tikt op tafel) Daar ben ik zeker van. We spelen een moderner voetbal dan Nederland, de Scandinavische ploegen, Polen, zélfs Portugal. Ons voetbal sluit nauw aan bij wat in de Bundesliga of de Premier League wordt gevraagd. Hard, fysiek spel met een hoge snelheid van uitvoering. En ik zeg dit niet op basis van 'buikgevoel', hé. Ik baseer me op cijfers. Statistieken. Hoeveel lopen spelers, hoeveel high intensity runs maken ze, hoe zit het met de passing, de snelheid van uitvoering. Wel, op Europees vlak doen wij het zeer goed op dat vlak. Niet voor niets zeggen buitenlandse spelers die hier aankomen dat het niveau pittig is. Al heeft dat ook een nadeel: voor onze eigen jongeren is het ook moeilijker om de aansluiting te vinden.”

