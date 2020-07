“Waasland-Beveren kán niet degraderen”: BAS vernietigt beslissing Pro League en zorgt voor nieuwe bom MVS

08 juli 2020

19u31 126 Belgisch voetbal Waasland-Beveren heeft zijn slag thuisgehaald via het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS): de degradatie was onterecht. Een onthutste Pro League houdt vandaag spoedberaad.



“Dit is een historische dag voor het Belgisch voetbal en Eleven Sports”, opende de baas van de tv-zender gisteren even na de middag de officiële voorstelling van de nieuwe voetbalkalender. Ergens had hij wel gelijk. Een paar uur later volgde namelijk de uitspraak van het BAS. De beslissing van de Pro League tot degradatie van Waasland-Beveren werd vernietigd.

Vorige maand, op 15 mei, had de Pro League besloten om Waasland-Beveren te laten degraderen naar 1B. De Waaslanders, laatste na de voorlaatste speeldag, trokken hierop onder meer naar het BAS, het hoogste orgaan in het Belgische sportrecht. “In een rapport van liefst 117 pagina’s oordeelde het BAS dat er door de Pro League geen verantwoording, laat staan een redelijke verantwoording, werd gegeven voor het verschil in behandeling tussen 1A en 1B”, zegt Tom Rombouts, clubadvocaat van Waasland-Beveren. “De competitie in 1A werd stopgezet, die in 1B niet. Er mocht immers nog een promotiefinale gespeeld worden.”

We beleven al een hele tijd een rollercoaster van emoties. Dirk Huyck

Die beslissing werd nu dus door het BAS vernietigd, amper twee dagen nadat de Pro League op een algemene vergadering stemde over het nieuwe competitieformat. “Ze hebben duidelijk voor hun beurt gesproken. Onze afgevaardigde stelde voor de vergadering nog voor om alles uit te stellen tot na de beslissing van het BAS, maar daar wou de Pro League niet van weten. Nu kunnen ze die beslissing dus niet opnieuw nemen en kán Waasland-Beveren niet meer degraderen. Een beetje in de lijn van wat de BMA (Belgische Mededingingsautoriteit, red.) vorige week al besloot. Ook zij wezen op een discriminatie, omdat Waasland-Beveren anders behandeld werd dan OHL en Beerschot.”

Volgens Rombouts zijn er nog maar twee opties: een competitie met achttien ploegen, mét Waasland-Beveren, Beerschot en OHL, of een competitie met dezelfde zestien ploegen als vorig seizoen. Een totale nietigverklaring van de competitie wil het merendeel vermijden, want dan zijn er geen promovendi en verliest Club Brugge zijn titel.

Dirk Huyck, voorzitter van Waasland-Beveren, was uiteraard bijzonder tevreden met de uitspraak van het BAS, maar hoedde zich voor euforie. “We beleven al een hele tijd een rollercoaster van emoties. Zo moesten we de kalendervoorstelling nog van thuis volgen. We waren niet uitgenodigd, terwijl we daar normaal altijd aanwezig zijn. Wat later kwam dan het nieuws van het BAS. Ja, we zijn blij met deze uitspraak die eindelijk duidelijk maakt dat één ploeg niet eerlijk behandeld werd. In tijden van crisis en overmacht is het niet fair dat één ploeg uitgesloten wordt. Maar we hebben nog nooit te vroeg gejuicht en zullen dat ook nu niet doen. Wel hebben we eindelijk het gevoel dat er naar ons geluisterd wordt. Dinsdag stemde een meerderheid van de ploegen al voor een competitie met achttien. Wel, in sport moet je kunnen winnen en verliezen. Ik hoop dat deze uitspraak een aanzet is om alles eens te herbekijken.”

Bij de Pro League wisten ze gisteravond even niet waar ze het hadden. “Wij nemen kennis van de uitspraak van het BAS. Er wordt geen commentaar geleverd tot na de raad van bestuur”, luidde het officiële perscommuniqué. Dat spoedberaad vindt vandaag om 14.30 uur plaats.

