"Waar heb je die interessante Chinese of Japanse speler gevonden?" Bölöni heeft duidelijk zijn roeping gemist Redactie

10 mei 2018

08u50

Bron: Vier 0

Antwerp won gisteren met 2-1 van Eupen, dus was coach Laszlo Bölöni achteraf meer dan goedgemutst. Net zoals hij eerder al deed met toenmalig Moeskroen-coach en landgenoot Mircea Rednic, nam de Roemeen na afloop van de wedstrijd de micro over om Claude Makelélé te interviewen. "Waar heb je die interessante Chinese of Japanse speler gevonden?", vroeg hij onder meer, verwijzend naar Toyokawa.