“Virtual Reality, apps: zó challenge je de jeugd”

Dossier Belgisch voetbal deel V: Chris Van Puyvelde Niels Vleminckx

06u00 1 Photo News Belgisch Voetbal Wie ‘toekomst’ zegt, zegt ‘jeugd’. Dáár ligt de sleutel voor het Belgische voetbal, weet ook Chris Van Puyvelde, technisch directeur van de voetbalbond. “Qua opleiding zijn we top in Europa – dat moeten we nog meer uitspelen om onze jongeren te houden.”

Het gaat niet goed met de doorstroming van onze jeugd, meneer Van Puyvelde.

“Deels akkoord. Het grootste probleem is dat we heel veel goede jongeren nog voor hun zestiende kwijtspelen aan het buitenland. Daar moeten we iets aan doen. We zitten middenin dat proces. Twee jaar geleden al hebben we een nieuw licentiesysteem ingevoerd. Eén op basis van objectieve parameters: omkadering, infrastructuur, doorstroming. Ik ga je een concreet voorbeeld geven: Siebe Schrijvers werd door Genk uitgeleend aan Waasland-Beveren. Wel, zowel Genk als Waasland-Beveren hebben punten verdiend voor hun jeugdlicentie door die uitleenbeurt. Zo beloon je de ontwikkeling van talenten. Het doel is tot een licentie te komen met drie niveaus. Eén ster, twee sterren, drie sterren, zoiets. En op basis daarvan zullen we de jeugdploegen indelen. De ploegen met de meeste sterren – en dat kunnen ook amateurclubs zijn bijvoorbeeld – zullen in een ‘hogere’ competitie spelen. Op die manier hebben we de lat al hoger gelegd voor de clubs. Omdat ze beoordeeld worden op basis van hun infrastructuur, zie je bijvoorbeeld overal kunstgrasvelden opduiken. De clubs investeren meer in infrastructuur, in goede jeugdtrainers met de beste diploma’s. De evolutie is gunstig.”

“De volgende stap komt eraan: we verlagen de leeftijd waarop een speler een profcontract kan tekenen naar 15 jaar. En vooral: de beloftenploegen zullen in de amateurreeksen aantreden. De clubs die de hoogste graad halen in de jeugdopleiding, zullen in Eerste Amateur spelen. De ploegen die iets minder scoren, zullen in Tweede Amateur aantreden.”

