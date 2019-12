‘Veggie Vince’ Kompany doet z’n dieet uit de doeken: "Ik eet amper nog vlees” TLB

18 december 2019

21u32

Bron: The Telegraph 10 Belgisch voetbal Mens sana in corpore sano. Vincent Kompany heeft in een interview met de Britse krant The Telegraph een inkijk gegeven in zijn (gezonde) manier van leven. Kompany eet amper vlees en voelt zich prima in zijn vel door voornamelijk voor plantaardig voedsel te kiezen.

“Vincent Kompany is anders dan andere voetballers”, zo begint het verhaal in The Telegraph. De Britse kwaliteitskrant wist de Rode Duivel te strikken voor een gesprek. Dat ging het niet over Anderlecht, de Rode Duivels of de bekerkraker van morgen tegen Club Brugge, maar wel over de eetgewoonten van de verdediger en bij uitbreiding zijn aanpak om gezond te blijven.

“Ik heb de hoeveelheid vlees die ik eet drastisch verlaagd. Eigenlijk eet ik nauwelijks nog vlees”, onthult Kompany. “Ik eet tegenwoordig voornamelijk plantaardig voedsel. Hoewel ik geen extremist ben op dat vlak, let ik natuurlijk wel op mijn voeding. Ik eet wel eens rijst, ratatouille of plantaardige curry. Mijn proteïnen haal ik uit groenten als bonen of erwten. Naarmate ik ouder ben ben geworden, heb ik geleerd om te eten wat me beter doet voelen. En dat zou altijd het doel moeten zijn.”

Kompany is zeker niet de enige voetballer die amper of geen vlees eet. Op het bord van Arsenal-rechtsachter Hector Bellerin komt helemaal geen vlees meer en de Spanjaard gelooft dat het hem helpt om sneller te herstellen. AS Roma-verdediger Chris Smalling is er dan weer van overtuigd dat zijn plantaardig dieet de peesontstekingen in zijn knieën heeft helpen verbeteren. Zelfs Lionel Messi kiest er tegenwoordig voor om de Argentijnse steak tijdens het seizoen links te laten liggen.

Enorme impact op prestaties

“Ik ben nu op een leeftijd gekomen waarop ik bereid ben om dingen op te offeren die ik leuk vind om een betere en gezondere speler te worden”, vervolgt Kompany. “Ik heb mijn lichaam al tot zóveel limieten gepusht, terwijl de makkelijkst haalbare veranderingen te bereiken zijn door een dieet. Ik heb het gevoel dat wat ik nu eet een enorme impact heeft op mijn prestaties, op de kwaliteit van mijn slaap en op mijn leven. Als je jonger bent, heb je niet het gevoel dat dit een grens is die je moet verleggen omdat je je altijd goed voelt. Maar als je ouder wordt, is voedsel de laatste horde die je moet nemen om echte verbeteringen in je gezondheid te krijgen”.

Kompany’s ex-ploegmaat Benjamin Mendy gaf recent nog aan dat hij niemand kent die harder werkt in het krachthonk dan de ex-skipper van Manchester City. Maar Kompany geeft toch aan dat het niet zijn bedoeling is om als een gek gewichten te heffen en zo gespierder te worden. Het fitnessregime van Kompany is vooral gericht op explosieve sprongen, sprints aan een hoge intensiteit en lichte, maar krachtige liftoefeningen. “Het gaat vooral om blessurepreventie”, aldus Kompany. “Door spiermassa te ontwikkelen in de benen, vermijd je peesproblemen. The game changes, naar meer en meer intensieve sprints. Te bulky staan moeten we tegenwoordig dus vermijden.

Mentale gezondheid

Kompany kende tijdens zijn carrière flink wat blessures. Kompany gebruikte de tijd tijdens zijn revalidaties om aan zijn andere doelen te werken, maar erkent dat tegenslagen kunnen wegen op de mentale gezondheid van voetballers. “De ene blessure na de andere...Op een bepaald moment kom je bijna aan het einde van de tunnel. Je zit aan 90 procent en dan herval je. Dat is moeilijk te verwerken en niet iedereen kan dat.”

“Het helpt om ‘leidende figuren’ aan het woord te laten komen over hun mentale problemen”, vindt Kompany. In het verleden waren (ex-)voetballers als Andres Iniesta, Aaron Lennon en Danny Rose open over hun mentale problemen. “In Engeland zijn spelers er open over in vergelijking met andere competities, of ze nu mentale problemen hebben of verslaafd zijn aan gokken of alcohol. Zaken waar volgens we nog meer aandacht aan kunnen besteden, zijn online misbruik en misbruik in de stadions. Money doesn’t wash anything away.”