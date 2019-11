“VAR maakte voorbije week geen enkele fout” AB

04 november 2019

22u41 0 Belgisch voetbal Het ‘Professional Refereeing Department’ zag de voorbije week geen graten in de tussenkomsten van de VAR, die telkens “correcte beslissingen nam”.

Het scheidsrechtersdepartement van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) kwam allereerst terug op het duel tussen Anderlecht en AA Gent van afgelopen donderdag. “Er werd een terechte strafschop gegeven voor hands van Cobbaut, want zijn arm was in een onnatuurlijke houding. De VAR kwam goed tussen”, klinkt het.

En ook bij de 2-2-gelijkmaker van Cercle Brugge tegen Anderlecht zondag in het Lotto Park is er prima werk geleverd door de videoref, aldus de Belgische Voetbalbond. “Van Crombrugge had de bal tussen de handen wanneer die door een aanvaller van Cercle (Foster, red.) in doel wordt getrapt. De VAR kwam terecht tussen. Het was zeer moeilijk voor de scheidsrechter om deze actie “live” te kunnen waarnemen.”

De handsbal van Zinho Vanheusden in het duel tussen AA Gent en Standard was dan weer correct gefloten door scheidsrechter D’Hondt. “Hij maakte zijn lichaam onnatuurlijk groter. Het was voor Vanheusden zijn tweede gele kaart. In minuut 70 kreeg hij zijn eerste voor een roekeloze overtreding.”