Van de stratencompetitie in Tanzania naar de rijkste competitie ter wereld: de steile opmars van Samatta Kjell Doms

16 januari 2020

17u13 0 RC Genk Op zijn 27ste is Ally Samatta klaar om de deuren van de Premier League open te beuken. De Genkse topschutter staat op het punt om voor 10 miljoen euro naar Aston Villa te verkassen. Droomtransfer, zeker voor een jongen die op zijn dertiende nog ‘Ndondo’ speelde - een Tanzaniaanse stratencompetitie. “Een Fanta of Cola, dat konden we niet betalen.” Monoloog van de nu gewezen Genkse topschutter, met speciale aandacht voor zijn broer Mohamed.

“‘Mbwana, lóóp!’ Met een groot mes zat hij achter ons aan. We hadden net, in onze zoektocht naar eten, een boerderij gevonden. Met een veld vól mango’s. Héérlijk. Tot de eigenaar ons in de gaten kreeg. Mijn broer wachtte. Hij vond mijn veiligheid belangrijker dan de zijne. Pas toen hij zeker was dat de man mij niet te pakken zou krijgen, liep hij weg. Ik wil het hebben over Mohamed ­Samata – met één ‘t’, dat verhaal vertel ik je verderop.”

