'Testen' voor Beerschot-fans die ticket willen voor allesbeslissende match: wie keeper van Cercle niet bij naam kent, komt er niet in Pieter-Jan Calcoen

07 maart 2018

08u00 0 Belgisch Voetbal Wil u Cercle Brugge-Beerschot Wilrijk live bijwonen? Dan moet u studeren: om een Beerschot-invasie te vermijden, stelt de Cercle-ticketing 'controlevragen'. "Hoe heet onze keeper?"

1.400 kaarten krijgt Beerschot Wilrijk voor de verplaatsing naar het Jan Breydelstadion op zaterdag. Te weinig voor een traditieclub met zo een supporterslegioen, dus spreekt het voor zich dat de Antwerpse fans die niet via de officiële weg aan een zitje kunnen geraken, zullen proberen om zich tussen de Cercle-sympathisanten te nestelen. Maar net dat wil de thuisploeg níet.

"Ik zou 5.000 kaartjes meer kunnen verkopen", zegt CEO Marc Van Maele. "Reken de extra inkomsten maar uit, maar het gaat ons niet om het geld, wel om de veiligheid - die is prioritair. Let wel: het is niet de bedoeling toeschouwers te weren. Voor de abonneehouders, die sowieso een hart voor Cercle hebben, is het simpel: zij kunnen moeiteloos vier kaarten kopen. Ook mensen die in ons systeem zitten omdat ze eerder al eens een wedstrijd kwamen bekijken, kunnen één ticket aanschaffen. Aan de loketten zijn onze medewerkers strenger. En voeren we testen uit."

Concreet stelt Cercle vragen om in te schatten of de potentiële koper een Beerschot-fan is. Passeren naar verluidt de revue: 'Hoe heet onze eerste doelman?', 'Wat is ons stamnummer?' en 'Wie is Julien Verriest?' Van Maele lacht: "We zijn creatief om voldoende variatie te hebben. Ook vragen we of we het paspoort mogen zien. We kunnen zo niet uitsluiten dat bezoekende fans tussen de mazen van het net glippen, maar op deze manier hebben we toch iets meer controle. Daarnaast staan we voortdurend in overleg met de politie. Het moet immers een feest worden."

Dat lijkt te lukken: de teller stond gisteren al op ongeveer 9.000 verkochte tickets - een record sinds de degradatie in 2015. Uiterlijk morgen communiceren de ordediensten over het aantal manschappen dat ze zullen inzetten in en rond het stadion, maar hoe dan ook beschouwt men de wedstrijd voor de promotie als een risicomatch.

Alexander Maes (Beerschot Wilrijk) mag voorlopig niet in actie komen tegen Cercle. De middenvelder kreeg van de Geschillencommissie één wedstrijd schorsing opgelegd nadat Beerschot Wilrijk eerder het voorstel van het Bondsparket van twee speeldagen weigerde. De Ratten kunnen wel nog in beroep gaan. (PJC)