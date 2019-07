“Steemans wil dat BAS-zittingen heropend worden” Redactie

15 juli 2019

09u17

Bron: Het Nieuwsblad 0 Operatie propere handen Thierry Steemans, ex-financieel directeur van KV Mechelen, wil dat er nieuwe zittingen voor het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport, red.) komen omtrent operatie Propere Handen. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Volgens Steemans en zijn verdediging zou het dossier waarmee het bondsparket werkte onvolledig en onjuist zijn.

Steemans werd afgelopen week ondervraagd in het strafonderzoek dat operatie Propere Handen behandelt en daaruit bleek naar verluidt dat de speurders over elementen beschikken met betrekking tot de vermeende matchfixing die niet terug te vinden zijn in het dossier waarmee de voetbalbond haar proces voerde.

Volgens Joris Van Cauter, de advocaat van Steemans, gaat het onder meer over WhatsApp-berichten van vlak voor de match tegen Waasland-Beveren. “Daaruit bleek dat mijn cliënt en andere bestuurders probeerden om de opstelling van de tegenstander te weten te komen”, zegt Van Cauter in Het Nieuwsblad. “Voor ons zijn dat elementen die essentieel zijn voor onze eigen verdediging en die dus in het bondsdossier opgenomen hadden moeten worden.”

De verdediging van Steemans diende daarom een verzoek in om de debatten van het BAS te heropenen, een reactie van het arbitragecollege kwam er nog niet. Het BAS besliste vorige week dat KV Mechelen en Waasland-Beveren niet kunnen degraderen, omdat de bondsactie in het kader van mogelijke matchfixing op het einde van seizoen 2017-2018 te laat is ingesteld. Het arbitragecollege sprak zich nog niet uit over de grond van de zaak, maar liet in een tussentijds vonnis al wel weten dat de degradatie onmogelijk opgelegd kan worden. Andere straffen zijn wel nog mogelijk.

Beerschot gaat annulatieverzoek indienen

Een nieuwe soap dus in de zaak en ook Beerschot blijft zich met hand en tand verdedigen. De Antwerpenaren zijn van plan om bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel annulatieberoep aan te ­tekenen tegen de gedeeltelijke arbitrale beslissing van het BAS dat KV Mechelen niet kan degraderen.