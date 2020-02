“Sociale inspectie onderzoekt makelaarsbureau Wouter Vandenhaute”, bij Let’s Play reageren ze verbaasd YP

25 februari 2020

08u22

Bron: Belga 3 Belgisch voetbal De Vlaamse sociale inspectie zal een onderzoek openen naar Let's Play, het makelaarsbureau van Wouter Vandenhaute. Dat meldt Het Nieuwsblad dinsdag. Bij Let’s Play reageren ze verbaasd op het nieuws. Volgens hen is alles volgens de regels verlopen.

Let's Play heeft mogelijk de nieuwe regelgeving omtrent sportmakelaars overtreden, onder meer bij het binnenhalen van het 13-jarige talent Rayane Bounida. In juni vorig jaar werd in nasleep van Operatie Propere Handen op initiatief van toenmalig Vlaams minister van Sport Philippe Muyters een verbod voor makelaars vastgelegd om spelers onder 15 direct of indirect te benaderen met het oog op het afsluiten van een bemiddelingsovereenkomst.

Let's Play kreeg de jeugdspeler van Anderlecht vorig jaar in de portefeuille, mede dankzij het feit dat broer Marwane sindsdien opdrachten mag uitvoeren voor Let's Play, weet Het Nieuwsblad. "Ook een benadering van de minderjarige via de ouders leidt bijgevolg tot een overtreding", zegt Wim Velghe van het departement Werk & Sociale Economie van de Vlaamse overheid.

Intrekking of schorsing

Mogelijk is ook de federale wetgeving overtreden. Die bepaalt dat een arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars ten vroegste geldig kan worden afgesloten vanaf het einde van de voltijdse leerplicht. Elke overeenkomst die door een sportmakelaar werd afgesloten met een sportbeoefenaar jonger dan 15, is nietig. Volgens Het Nieuwsblad dreigt voor Let's Play een intrekking of schorsing van de makelaarsregistratie, waardoor het geen transfer meer zou kunnen uitvoeren. Dat zou een primeur zijn.

Let's Play zegt in Het Nieuwblad zich "geen zorgen te maken", en de regels te hebben gerespecteerd in samenspraak met de ouders van de tieners. Het gaat volgens Let's Play vaak om school- en trajectbegeleiding op studiegebied van talentvolle voetballers en dat door mensen met een pedagogisch diploma. Let's Play hoopt tevens dat het onderzoek zich niet alleen toespitst op hen, maar de hele makelaarswereld eens onder de loep neemt, aldus Het Nieuwsblad.

Let’s Play is verbaasd om via de media te moeten vernemen dat de Vlaamse sociale inspectie (...) een onderzoek zou opstarten. Let’s Play (...) wil uiteraard indien nodig graag zijn werking toelichten aan de sociale inspectie Let’s Play

De krant wijst er verder nog op dat Let's Play ook nog onder het vergrootglas van de licentiecommissie van de Belgische voetbalbond ligt aangezien Vandenhaute als extern adviseur van Anderlecht én aandeelhouder van Let's Play een belangenconflict zou kunnen hebben.

Let’s Play is verbaasd

Let’s Play zegt “verbaasd” te zijn dat de Vlaamse sociale inspectie een onderzoek wil opstarten over de begeleiding van Rayane Bounida. “Het Anderlecht-talent Rayane Bounida, die volgende week 14 wordt, wordt sinds vorige zomer begeleid door Let’s Play, op vraag van en in nauwe samenwerking met de papa van Rayane. Het gaat om een omkadering in de meest brede betekenis, die de jonge speler zal toelaten om zich niet alleen als voetballer maar ook als jongvolwassene te ontwikkelen. De samenwerking tussen Let’s Play en papa Bounida is vastgelegd via het wettelijke kader, dat inhoudt dat Let’s Play niet vergoed wordt voor zijn diensten”, klinkt het in een reactie.

“Let’s Play is verbaasd om via de media te moeten vernemen dat de Vlaamse sociale inspectie over de begeleiding van Rayane Bounida een onderzoek zou opstarten. Let’s Play is net opgericht om op een professionele en transparante manier sporters te begeleiden, en wil uiteraard indien nodig graag zijn werking toelichten aan de sociale inspectie. De papa van Rayane heeft onder meer voor Let’s Play gekozen op basis van de jarenlange expertise van Peter Smeets, die ook al de jonge Romelu Lukaku en Youri Tielemans bijstond tijdens hun tienerjaren. Bij de opstart van Let’s Play in de zomer van 2018 volgde Tielemans trouwens zijn begeleider.”