“Situatie keerde al geregeld in terugmatch” - “Ontgoocheling, maar vol vertrouwen”: OHL wapent zich voor return KDW/ODBS

08 maart 2020

21u01

Bron: VTM NIEUWS 0

Met de stelling dat OH Leuven blij mag zijn dat het slechts 1-0 werd op het Kiel, is Jan Van den Bergh het bij VTM NIEUWS niet eens. “De openingsfase was inderdaad slecht langs onze kant, maar na de pauze kwam er een andere OHL uit de kleedkamer”, aldus de gewezen speler van Beerschot bij VTM NIEUWS. “Jammer dat we geen goaltje meepikken, maar dit is toch wel positief naar volgende week toe. Het is trouwens al gebleken dat de situatie in de terugmatch van de titelfinales in 1B dikwijls gekeerd is. Er is nog heel veel mogelijk.”

OHL-trainer Vincent Euvrard had het over een verraderlijke uitslag. “Daar teken je niet voor bij aanvang van de match. Toch is er nog het nodige vertrouwen voor de terugmatch.” Euvrard was wel niet tevreden met het voetbal van zijn ploeg. “Maar goed, dit is een finale, op verplaatsing in heel moeilijke omstandigheden. Waarin we ons geweerd hebben en wel een goeie tweede helft gespeeld.”