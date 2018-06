"Schrijvers is het grootste Belgische talent" Wouter Devynck

09 juni 2018

09u45

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch Voetbal Met Siebe Schrijvers (21) rondde Club gisteren al meteen transfer nummer drie af. Het toptalent dat bij RC Genk nooit écht kon doorbreken, heeft met zijn nieuwe coach Ivan Leko alvast iemand die volop in hem gelooft.

Drie miljoen euro zou het worden, drie miljoen euro is het ook geworden. Voor opperfan Johan Boskamp is dat wellicht geen eurocent te veel. "Als ik in een depressie zit, dan zet ik een dvd op van de U16 en ben ik er weer bovenop", zei hij ooit in 2012. De Nederlander had het over de gouden generatie van 1996 met Charly Musonda Jr., Bakkali en co. En dus ook Siebe Schrijvers. "Die plaats ik nog een etage hoger", spaarde hij zijn lof toen niet.

