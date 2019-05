Exclusief voor abonnees “Precies de Far West”: veel onduidelijkheid week voor cruciale vergadering Pro League Niels Vleminckx

15 mei 2019

12u48 0 Jupiler Pro League Zondag eindigt jaargang tien van de play-offs. Wordt het meteen ook de laatste editie? Volgende woensdag verzamelen de profclubs om te stemmen over de competitiehervorming. Het wordt hard tegen hard.

Niet enkel politici grijpen de maand mei aan om allianties te smeden. Ook de coulissen van het Belgisch voetbal staan in het teken van het betere lobbywerk. Volgende week staat misschien wel de belangrijkste Pro League-vergadering van het jaar op het programma. CEO's en voorzitters van de 24 profclubs komen samen in Brussel voor een marathonvergadering.

De agenda zit bomvol. Met stip bovenaan: de competitiehervorming. De tegenstanders van de play-offs verkondigen steeds luider hun onvrede over de huidige formule. Gaat het niet over de puntendeling in play-off 1 of het grote aantal wedstrijden, dan wel over het sterfhuis van play-off 2 of het kerkhof van 1B.

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen