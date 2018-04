'Platenbaas' en Genkspeler Ndongala vertelt onze videoman over zijn hiphoplabel NdongaLIFE Mathieu Goedefroy

25 april 2018

17u55

Met enkele uitstekende prestaties is Dieumerci Ndongala de laatste weken uitgegroeid tot één van de sterkhouders bij Racing Genk, maar wist u dat de flankaanvaller niet enkel zijn werkgever naar de top helpt? Met zijn eigen hiphoplabel NdongaLIFE neemt de Congolees sinds kort ook jonge artiesten onder zijn vleugels. "Ik help ze om door te breken met hun muziek", aldus de platenbaas/voetballer in een gesprek met onze videoman. "Zelf hou ik het meest van nummers met betekenisvolle teksten. Ik probeer ook niet-muzikanten te inspireren om zelf te schrijven." Een man met een missie.