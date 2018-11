“Ook ex-scheidsrechtersbaas Paul Allaerts ging op restaurant met Veljkovic” NVK

13 november 2018

06u58 0 Belgisch Voetbal Volgens HUMO zijn scheidsrechters Bart Vertenten en Sebastien Delferière niet de enige werknemers van de voetbalbond die in het verleden contact onderhielden met makelaar Dejan Veljkovic. Ook ex-scheidsrechtersbaas Paul Allaerts ging op restaurant met de makelaar.

Op dit moment is Allaerts CEO van eersteklasser Moeskroen, maar eind 2015 was hij nog de scheidsrechtersbaas van de voetbalbond. Op 22 december van dat jaar zat hij op restaurant met Veljkovic. De twee spraken onder andere over Bart Vertenten en diens aanduiding voor de wedstrijd van Waasland-Beveren tegen Lokeren. Na het restaurantbezoek stuurde Veljkovic een foto van het onderonsje naar Vertenten.

Allaerts reageerde aan onze redactie: “Ik had afgesproken met een andere persoon, een gemeenschappelijke kennis. Niet met Veljkovic, maar die was toevallig ook in het restaurant. Ik denk niet dat we over Vertenten hebben gesproken. Ik was op dat moment trouwens ook technisch directeur van de bond, een functie waarin ik met verschillende makelaars in contact kwam.”

Foto met De Bleeckere

Veljkovic maakte er een gewoonte van op de foto te gaan met mensen die iets te betekenen hebben in het voetbal. De perceptie die de makelaar wilde vormen, was duidelijk: hij sprak met de mensen die mee de carrières van de scheidsrechters bepaalden. Door de foto’s wilde hij Vertenten op een subtiele manier duidelijk maken dat die maar beter mee 'op de trein kon springen’.

Dat verklaart ook waarom Veljkovic eerder in 2015 een foto van hem met scheidsrechtersbegeleider Frank De Bleeckere naar Vertenten had gestuurd. “Ik herinner mij écht niet dat ik met die man op de foto ben gegaan”, reageert De Bleeckere. “Ik ben een publiek figuur. Ik ga zo vaak op de foto met mensen.” Of hij Veljkovic kende, dan? “Als je in de voetbalwereld zit, weet je van iedereen wel wie hij is. Het kan zijn dat we elkaar na een wedstrijd éven gesproken hebben. Maar nooit zijn onze contacten verder gegaan.”