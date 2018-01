"Ons voetbal kan nog veel leren, vergeleken met het normale bedrijfsleven" Dossier Belgisch voetbal deel VI: Jo Van Biesbroeck Niels Vleminckx

06u00 1 photo_news Jo Van Biesbroeck. Belgisch Voetbal "De trein van de Europese topclubs is vertrokken – die haal je nooit meer terug." Jo Van Biesbroeck, operationeel manager van Anderlecht, maakt na twee jaar aan de top van het Belgische voetbal een balans op. "Meer transparantie, meer ethiek: wie kan daar eigenlijk tegen zijn?"

"Toen ik pas begon bij Anderlecht in 2015, heb ik een uitgebreid gesprek gehad met Roger Vanden Stock over onze positie in het Europese voetbal. Roger is, zoals je weet, een romanticus, en sprak met spijt over hoe het voetbal en de liefde voor het voetbal zou evolueren door het toenemende belang van geld. Ik weet nog dat ik hem zei: 'Voorzitter, het zal niet veranderen. Het ís veranderd. En de trein is weg.' De vraag is alleen in welk station die nu zal aankomen."

Wie na voorgaande intro zou denken dat Jo Van Biesbroeck pessimistisch is over de toekomst van ons voetbal of van Royal Sporting Club Anderlecht: think again. "Het is uitdagend. Maar da's niet erg: dat maakt het net enorm interessant."

Het kan nog zo interessant zijn: na Europese pandoeringen als die tegen Paris Saint-Germain stel je je toch de vraag hoe leuk dit nog is voor een Belgische ploeg.

"Het spel van PSG was mooi, en thuis speelden we wel sterk. Maar over het algemeen kan je zeggen: nee, op die manier is het natuurlijk niet plezant. Voor niemand. (denkt na) Als je de evoluties vanop een afstand bekijkt, zie je duidelijke patronen. De Premier League heeft zichzelf financieel zo sterk gemaakt, dat ze zowat alles kunnen kopen. Da's hun verdienste, hé, door zich professioneel te organiseren als een commercieel bedrijf – kijk maar naar de manier waarop ze hun tv-rechten intercontinentaal hebben verkocht. In de rest van de grote Europese competities zie je telkens twee, maximum drie ploegen die er mijlenver bovenuit steken. Real, Barcelona en Atlético in Spanje. Juventus, Inter en Napoli in Italië. PSG in Frankrijk, Bayern en Dortmund in Duitsland. Hoelang vinden die het zelf nog interessant in die nationale competities te spelen? Ik vrees dat je naar een soort Formule 1 gaat in het voetbal. Een set van grote ploegen die enkel met elkaar willen voetballen. In plaats van Ferrari en Red Bull krijg je dan Real Madrid en Bayern, die in een aparte competitie tegen elkaar zullen spelen. Dat evolutie is volop bezig. Alleen het 'hoe' en het 'wanneer' zijn nog onduidelijk."

