'Mister Michel' legt Anderlecht-aanwinst Bolasie meteen op de rooster: "Weet je tegen wie we zondag spelen?” TLB

01 februari 2019

15u42

Bron: VTM Nieuws/eigen berichtgeving 1 📺 In de categorie ‘goeie teevee’:



Mister Michel drukt #Bolasie op het hart dat #RSCA 34 titels heeft en dag Yannick voor nummer 35 moet zorgen.@VTMNIEUWS pic.twitter.com/neA6bk9wwg Jarno Bertho(@ JarnoBertho) link

Anderlecht-aanwinst Yannick Bolasie werd deze namiddag voorgesteld aan de pers. Ook ‘Mister Michel’ Verschueren was van de partij en de vader van sportief directeur Michael Verschueren haastte zich om de huurling van Everton succes te wensen. Én de ‘Zilveren Vos’ legde de flankaanvaller ook meteen even op de rooster. “Weet je tegen wie we zondag spelen?”, vroeg de inmiddels 87-jarige Verschueren. Gelukkig had Bolasie al vernomen dat Anderlecht zondag de topper tegen Standard speelt...