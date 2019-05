Exclusief voor abonnees “Met een club als Antwerp weet je, ook al spelen ze straks in ‘Chakamaka’: de supporters gaan toch mee” Stijn Joris

24 mei 2019

07u30 1 Belgisch voetbal Alle drie maakten ze elk op een andere manier de laatste Euro­pese uitspattingen van Antwerp mee. Rudi Smidts (55), Rudi Taeymans (52) en Gunter ­Ribus (40), twee rasechte Antwerpenaren en een ­geadopteerde Limburger, zijn vandaag nog altijd vaste klant op de Bosuil. Ze doken in hun geheugen en haalden hun Europese anekdotes nog eens van onder het stof.

Gunter Ribus (40)

• Seizoenen: 7

• Wedstrijden: 103

• Doelpunten: 1

• Europese duels: 3

• Huidige job: fieldcoördinator voor Europromotion

Rudi Taeymans (52)

• Seizoenen: 14

• Wedstrijden: 244

• Doelpunten: 1

• Europese duels 16

• Huidige job: havenarbeider

Rudi Smidts (55)

• Seizoenen: 14

• Wedstrijden: 469

• Doelpunten: 13

• Europese duels: 26

• Huidige job: inspecteur kerncentrale Doel

Newcastle United was in 1994 de ­laatste UEFA Cup-tegenstander van Antwerp.

Gunter Ribus: “Ik zat bij die thuismatch tegen Newcastle op tribune 2. Ik was toen nog jeugdspeler. Mijn tweede of derde jaar op de Bosuil. Dat waren mijn helden, hè (wijst en lacht). Ik weet het nog goed. Die waterkanonnen, militairen die opgetrommeld waren uit schrik voor die Engelse fans. Dat was een beleving als jong gastje.”

Rudi Smidts: “Newcastle, dat was toen een wreed ploegske. Met Cole, ­Beardsley en Philippe Albert. En Robert Lee, die middenvelder. Die was sterk, man. Newcastle was toen zelfs nog top in Engeland.”

