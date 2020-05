Exclusief voor abonnees

Mazzu vindt weer liefde bij Union: “Wat jullie denken, vind ik niet belangrijk” Frank Dekeyser

26 mei 2020

05u00 0 Belgisch voetbal “Of jullie me nu zien als ‘un petit Mazzu’ of ‘un grand Mazzu’... Ik vind dat niet belangrijk.” Felice Mazzu (54) zet een stap terug voor traditieclub Union Saint-Gilloise en gaat herbronnen in 1B.

Zijn half jaar bij Racing Genk was er eentje om snel te vergeten. Mazzu voelde zich nooit helemaal thuis bij de Limburgers. Het verschil met het familiaire Charleroi – waar hij jarenlang op handen werd gedragen door het publiek – was te groot. De ene club is de andere niet. Bijna exact één jaar na zijn aanstelling in de Luminus Arena werd hij gisteren gepresenteerd bij Union Saint-Gilloise. In het mythische Dudenpark, via Zoom – rare tijden.

