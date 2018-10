“Makelaars met trainer én spelers bij één club? Verbieden” Marc Coucke en minister Ducarme zitten samen over geldstromen Sven Spoormakers

26 oktober 2018

06u34 1 Belgisch Voetbal Marc Coucke zat gisteren, als voorzitter van de Pro League, een eerste keer samen met minister van Middenstand Denis Ducarme (MR). Die werkt aan een strengere wetgeving rond voetbalmakelaars. “Het belangrijkste element wordt de transparantie rond de geldstromen wettelijk regelen”, zegt hij.

Al in 2011 legde Denis Ducarme, toen nog gewoon parlementslid, een wetsvoorstel op tafel om voetbalmakelaars aan banden te leggen. Die wetgeving kwam er nooit, ook niet na een tweede poging in 2014. Maar de tijden zijn veranderd: Ducarme is nu als minister van Middenstand bevoegd voor de wettelijke verplichtingen rond contracten en na het losbarsten van het omkoop- en fraudeschandaal zijn de geesten in het Belgische voetbal gerijpt om de problematiek aan te pakken.

De minister en de voorzitter van de Pro League bespraken gisteren drie wettelijke pistes om uitwassen rond voetbalmakelaars wettelijk aan te pakken. “Ten eerste onderzoeken we hoe we de makelaarscontracten met voetballers transparanter kunnen maken”, zegt Ducarme. Zoals ze nu bestaan, bevatten ze veel te weinig informatie over de verplichtingen van de makelaar ten opzichte van zijn cliënt. Ook over de betalingswijze wordt de voetballer onvoldoende geïnformeerd. We zullen ervoor zorgen dat de zwakste partij, namelijk de voetballer, beter beschermd wordt.”

Hét moment

Een tweede piste is ingrijpender, ook voor het voetbal. “We moeten ervoor zorgen dat er geen belangenconflicten ontstaan. Nu is het mogelijk dat een makelaar zowel de trainer als een aantal spelers bij één club heeft. We onderzoeken of we dat kunnen verbieden.”

Een derde punt legde Marc Coucke vorige week al op tafel, bij zijn persconferentie over de aanstelling van een onafhankelijke expertencommissie, onder leiding van Melchior Wathelet, die aan de Pro League aanbevelingen zal doen over te nemen maatregelen tegen makelaarsinvloed. Ducarme: “Er is nood aan meer transparantie rond de geldstromen in het voetbal. Nu is er geen enkele controle op de betalingen aan makelaars. We zullen bekijken of we kunnen verplichten dat elke betaling via dezelfde instelling gaat - hetzij de voetbalbond, hetzij een onafhankelijk ‘clearing house’.”

Ducarme is vastberaden om nog voor het einde van deze legislatuur de wetsvoorstellen gestemd te krijgen. “Het momentum is er. We mogen niet lang meer wachten”, aldus de minister.