Losada en clubleiding Beerschot hadden goed gesprek over toekomst van Argentijn: “We hebben de intentie om samen door te gaan” KDC

01 mei 2020

09u35 0 Belgisch Voetbal Beerschot en trainer Hernan Losada hadden donderdagavond een “goed en intensief” gesprek met het oog op een verdere samenwerking. Beide partijen bevestigden daarbij de intentie om samen door te gaan. In principe wordt dat ook kortelings op papier gezet.

Voor de goede orde: Hernan Losada hééft sowieso nog een contract tot 2023 op het Kiel. Die overeenkomst gaat echter over een rol als assistent-coach en lid van de technische commissie. Maar intussen is Losada sinds oktober T1 ad interim. Met succes trouwens, want Losada leidde Beerschot in 1B naar de tweede periodetitel.

“Het lijkt me logisch dat het bestaande contract zal worden aangepast”, zegt Beerschots voorzitter Francis Vrancken. “Wij zijn bijzonder tevreden over Hernan en hij is erg begaan met onze club. De intentie bestaat om samen verder te gaan op de ingeslagen weg. Tussen dit en een paar weken gaan we dat ook op papier zetten. Donderdag hadden we alvast een goed en intensief gesprek. Dat gesprek ging in hoofdzaak over de verdere uitbouw van de club. Hernan is tevreden over zijn technische staf en zijn spelerskern, maar een ambitieuze trainer wil natuurlijk altijd meer. Verder formuleerde hij een paar wensen omtrent de infrastructuur. We gaan bekijken in hoeverre we budgettair kunnen voldoen aan die wensen.”