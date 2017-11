“Kein Geloel, fussbal spielen": Hugo Camps gedenkt precies vandaag 25 jaar geleden overleden Ernst Happel Hugo Camps

06u00 0 BELGAIMAGE Trainer Ernst Happel (FC Brügge)

Vandaag, precies 25 jaar geleden, overleed Ernst Happel in zijn vaderland Oostenrijk. De ex-coach van Club Brugge, Feyenoord, Hamburger SV en het Nederlands elftal was een monument in de voetbalwereld. Wat James Dean voor cinefielen was, was Ernst Happel voor voetballiefhebbers. Tot in het stervensuur is de dug-out zijn enige heimat gebleven. De Oostenrijkse coach was tot op het bot vervoetbald.