“Indien nodig zullen we gepaste maatregelen nemen”: Beerschot-Wilrijk reageert op vermeende positieve alcohol- en drugtest van middenvelder Kasmi TLB

26 december 2018

20u14 2

KFCO Beerschot-Wilrijk heeft op de clubwebsite gereageerd op de vermeende positieve alcohol- en drugtest die zijn speler Faysel Kasmi (23) zondag in Antwerpen zou hebben afgelegd. Dat nieuws werd vanavond naar buiten gebracht door Gazet van Antwerpen. “KFCO Beerschot-Wilrijk heeft vernomen dat middenvelder Faysel Kasmi een positieve drugstest zou afgelegd hebben”, klinkt het op de website van de ploeg uit Eerste Klasse B. “De club volgt de zaak op en wacht op officiele bevestiging. Indien nodig zal KFCO Beerschot Wilrijk de gepaste maatregelen nemen.” Kasmi - die in het begin van zijn carrière indruk maakte bij Lierse, maar het dan een pak moeilijker had bij Standard, Omnia Nicosia en het Ierse FC Waterford - was niet bereid om commentaar te geven. Bij Beerschot-Wilrijk kwam hij dit seizoen niet verder dan vijf (korte) invalbeurten.

KFCO Beerschot Wilrijk wacht op bevestiging vooraleer stappen te ondernemen. https://t.co/RIkHlibh4H. Beerschot Wilrijk(@ beerschot_wlrk) link