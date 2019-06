“In strijd met het Bondsreglement”: Beerschot weerlegt argumenten voor Lokerse claim op plek in 1A

Sportredactie

07 juni 2019

17u19

Bron: Belga 0 Beerschot Lokeren eist de plek van KV Mechelen op in 1A als de degradatie van Malinwa naar 1B bevestigd wordt door het Belgisch Arbitrage voor de Sport (BAS). Beerschot is er echter van overtuigd dat de promotie aan hen toekomt, en weerlegt in een brief die donderdag naar de Belgische voetbalbond werd gestuurd, de Lokerse argumenten.

Men ging er altijd van uit dat Beerschot, als verliezend finalist van de promotiefinale en tweede in de eindstand van 1B, mocht promoveren bij verplichte degradatie voor KV Mechelen. Maar advocaat Walter Van Steenbrugge, die de belangen van Lokeren verdedigt in het tuchtdossier tegen Malinwa, denkt dat die plek in 1A de sportieve degradant toekomt: “Dat is de logische conclusie als je de motivering van de Geschillencommissie Hoger Beroep naast het bondsreglement legt.” Die vroeg in een schrijven de bevestiging aan de KBVB over zijn standpunt.

Maar intussen stuurde ook Thomas Gillis, de advocaat van Beerschot in de matchfixingzaak, een brief naar de bond om de argumenten van collega Van Steenbrugge te weerleggen. Meester Gillis verwijst net als Lokeren naar artikel B1532 in het bondsreglement, maar houdt er een andere interpretatie op na. “Een voor 1 juli vrijgekomen plaats in een afdeling wordt principieel toegekend aan een bijkomende promoverende club. Bij degradatie wegens competitievervalsing wordt het aantal dalers naar verhouding verminderd in de reeks waarin de bestrafte club uitkwam, omdat de gedegradeerde club geacht wordt het kampioenschap als laatste te hebben beëindigd. In geen geval kan KV Mechelen op basis van die laatste bepaling in het seizoen 2018-2019 geacht worden als laatste geëindigd te zijn in afdeling 1A”, klinkt het.

Lokeren kan de vrijgekomen plaats in 1A niet claimen aangezien KV Mechelen vorig seizoen niet uitkwam in 1A. Die plaats komt toe aan een promoverende club uit 1B, zijnde Beerschot” Thomas Gillis

Tegenstrijdig

“De visie van Lokeren miskent artikel B1402, dat aangeeft dat het voetbalseizoen begint op 1 juli en eindigt op 30 juni. Vanaf 1 juli 2018 tot 30 juni 2019 is KV Mechelen dus een club die uitkomt in 1B en uiteraard geen minuut in 1A heeft gespeeld in dit voetbalseizoen 2018-2019. Anders beweren is absurd en volstrekt fictief”, schrijft de advocaat van Beerschot. “Het standpunt van Lokeren zou ook impliceren dat er zogezegd 17 clubs deelnamen aan 1A in het seizoen 2018-2019, wat opnieuw een fictie is en in strijd is met artikel P1541 van het Bondsreglement dat het aantal clubs in 1A limiteert tot 16 clubs.”

“Lokeren kan, na de degradatie van KV Mechelen wegens competitievervalsing, de vrijgekomen plaats in 1A niet claimen aangezien KV Mechelen in seizoen 2018-2019 niet uitkwam in afdeling 1A. De vrijgekomen plaats komt toe aan een promoverende club uit 1B, zijnde Beerschot”, concludeert meester Gillis. “Lokeren beweert dat het nog wacht op een antwoord van de bond, maar de voetbalbond heeft al drie keer laten weten dat het de stelling van Beerschot bevestigt. Dit is eigenlijk een non-discussie, het staat vandaag nog te lezen op de website van de KBVB en dit sinds 1 juni (persbericht over het vonnis van de Geschillencommissie Hoger Beroep).”