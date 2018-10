“Het hele voetbaldossier eindigt in een schervengericht waarbij ook gerechtelijke instanties gewond zijn geraakt” Hugo Camps

31 oktober 2018

08u44

De beslissing over de voortgezette internering van zeven verdachten in het voetbalschandaal liet lang op zich wachten. Het leek wel of de magistraten verzot waren op suspense. Nog gauw fifteen minutes of fame, zoiets. De gezinnetjes thuis mochten hun wonden blijven likken.

Veel was er niet meer uit te zoeken, rekening houdend met de geheimdoenerij die kenmerkend is voor de voetbalindustrie. Her en der nog een dubieuze transfer met zwart geld, een laatste geschenk om de degradatie te ontlopen, een paar krassen in het gelaat van zaakwaarnemers... Dat werk. Het bleef maar duren. Fatsoenlijke rechters laten verdachten op het middaguur los, zodat ze de kinderen nog net van school kunnen halen. Of met hun eega langzaam wennen aan buitenlucht. We hebben het tenslotte over foefelaars, niet over zware criminelen. Al vervaagde het onderscheid met het uur.

