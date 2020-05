“Het dreigt een kluwen te worden”: VTM-journalist Jarno Bertho legt uit wat licentie Moeskroen betekent voor volgend seizoen Redactie

08 mei 2020

20u25

Bron: VTM Nieuws 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Mede door de proflicentie van Moeskroen belooft het bepalen van het competitieformat voor volgend seizoen een kluwen te worden. Peter Croonen, de voorzitter van de Pro League, zit vanaf maandag samen met een werkgroep van de Pro League om te bespreken hoe onze hoogste voetbalafdeling er volgend seizoen moet uitzien. Dat betekent: hoeveel ploegen eerste klasse zal tellen en of er een play-offsysteem komt. Makkelijker gezegd dan gedaan, want heel wat clubs verdedigen hun eigen belangen - zo wil Waasland-Beveren niet degraderen en hopen Beerschot en OHL allebei op promotie. VTM-journalist Jarno Bertho legt in bovenstaande video de hele situatie vakkundig uit.