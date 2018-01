“Geen jeugddoorstroming? We investeren 200.000 euro per jaar in lokale clubs” Dossier Belgisch voetbal deel VII: Michel Louwagie Niels Vleminckx

06u00 0 BELGA Belgisch Voetbal “Onze recurrente, terugkerende inkomsten zijn sinds de Ghelamco Arena gestegen van 16 miljoen naar 40 miljoen.” Wie twijfelt over de noodzaak aan nieuwe stadions, klopt best eens aan bij Michel Louwagie. Wie twijfelt over de nood aan Belgen op het wedstrijdblad evenzeer.

Paul Gheysens, topman van Ghelamco, herhaalt het in elk interview: “Ik wil landmarks maken. IJkpunten in een landschap.” Waar de E40 en E17 kruisen, doemt de Ghelamco Arena op. Over landmarks gesproken. Fonkelnieuw, alles erop en eraan. Een hypermodern voetbalstadion waar iédereen graag komt. Maar helaas: enig in zijn soort. “Wat stadions betreft, hinken we hopeloos achterop in Europa”, knikt AA Gent-manager Michel Louwagie. “Nochtans, als je naar ons verhaal kijkt, kan je niet anders dan concluderen hoe belangrijk dat als hefboom is voor een club.”

Laat ons meteen met concrete cijfers beginnen, meneer Louwagie. Wat betekent het nieuwe stadion voor jullie inkomsten?

“De recurrente inkomsten zijn gestegen van 16 miljoen naar 40 miljoen euro. Dat is dus een relatief stabiele geldstroom die 2,5 keer groter is dan het verleden, zonder rekening te moeten houden met Europees voetbal of uitgaande transfers. Dat is een gigantisch verschil tegenover de periode voor de Ghelamco. Je moet geen genie zijn om te beseffen dat dit onze club helemaal veranderd heeft. We zijn een bedrijf geworden.”

