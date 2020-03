“Geen handshakes meer en interviews vanop één meter afstand”: de opvallende maatregelen van de Pro League voor wedstrijden dit weekend Redactie

05 maart 2020

15u29 8 Belgisch voetbal De Pro League heeft in een persbericht gecommuniceerd over de wedstrijden van komend weekend in de Jupiler Pro League en Proximus League en enkele extra maatregelen daaromtrent inzake het coronavirus. De vereniging van profclubs in België vraagt onder meer onnodig direct contact te vermijden. Spelers mogen de handshakes voor aanvang van een wedstrijd achterwege laten.

De Pro League gaf aan de voorbije dagen intensief contact te hebben gehad met zowel de FOD Volksgezondheid, het kabinet van Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD), viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) en de Voetbalcel. Er was ook contact met de omringende Europese liga's en bonden om de situatie in de buurlanden op de voet te volgen.

Er werd beslist dat de wedstrijden dit weekend zonder probleem, en met publiek, kunnen plaatsvinden, mits enkele extra richtlijnen. De Pro League vraagt aan supporters om de aanbevelingen van FOD Volksgezondheid (wie ziek is blijft thuis, rechtstreeks contact met andere personen vermijden, neus of mond bedekken bij niezen of hoesten en handen regelmatig wassen) zeker te respecteren. De fans worden ook aangemaand geen contact te zoeken met spelers. Handtekeningen, handshakes, selfies of shirts vragen aan spelers is dus uit den boze.

Naast het vermijden van handshakes vraagt de Pro League ook bij wedstrijdinterviews en interviews in de neutrale zone minstens een meter afstand te houden. Clubs kunnen beslissen deze interviews te vervangen door een extra persconferentie.

Zaterdagavond staan alle wedstrijden van de voorlaatste speeldag van de reguliere competitie in de Jupiler Pro League gepland om 20u.

