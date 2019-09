“Ga terug naar uw land”: dubieuze primeur voor T2 van Beerschot die schorsing krijgt voor discriminatie ODBS

10 september 2019

19u02

Bron: Belga 2 Beerschot Frank Dauwen heeft een dubieuze primeur te pakken. De assistent-trainer van Beerschot kreeg een schorsing van vijf speeldagen (waarvan twee effectief) van de KBVB, omdat hij in een scheldtirade Westerlo-assistent Vedran Pelic gediscrimineerd heeft. Sinds daaromtrent nieuwe regels opgenomen zijn in het bondsreglement, is Dauwen de eerste die erop bestraft wordt.

“Ga terug naar uw land”, riep Dauwen zijn concurrent van Westerlo toe tijdens de rust in de tunnels van het Kuipje. Een misplaatste reactie op een gebaar van Pelic, erkende Dauwen zelf voor de Geschillencommissie van de KBVB. De assistent van Beerschot verontschuldigde zich nog bij scheidsrechter Wim Smet, maar die nam het incident wel op in zijn rapport.

Het Bondsparket zag er een inbreuk op artikel B307.2 van het bondsreglement in. Dat is een relatief nieuwe regel, die beoogt discriminatie van bijvoorbeeld afkomst, seksuele geaardheid of religieuze overtuiging te straffen. Het zal de eerste keer worden dat een voetballer of trainer op basis daarvan bestraft wordt.

2.000 euro boete

De Geschillencommissie legde Dauwen een straf van vijf speeldagen schorsing op. “Wegens zijn voorbeeldfunctie en zijn disciplinaire verleden. In het verleden had hij kennelijk moeite om zich te beheersen”, leest het vonnis. Drie ervan werden echter met uitstel gegeven. “Dauwen was zich onmiddellijk bewust van het ongepaste karakter van zijn uitlatingen. Dat blijkt uit de verontschuldigingen aan de ref en hier ter zitting.”

De primeur legt hem overigens geen windeieren. “Gezien het een eerste inbreuk is op dit bondsartikel, kan een deel met uitstel verleend worden als waarschuwing naar de toekomst toe”, klinkt het. Dauwen moet dus twee matchen effectief brommen en moet ook een boete van 2.000 euro betalen.