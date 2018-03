'Eviva Losada' klinkt straks niet meer op het Kiel, alhoewel: "Dit is geen afscheid, maar een nieuwe start" Kristof De Cnodder

09u52 0 Belgisch Voetbal Bij Beerschot-Wilrijk neemt men binnenkort afscheid van een tijdperk. Hernan Losada (35) stopt immers na play-off 2 met voetballen. Verspreid over drie periodes speelde de Argentijn 223 wedstrijden in het shirt van Beerschot. Daarin scoorde hij 73 keer. Niemand was de jongste vijftien jaar beslissender op het Kiel.

'Eviva Losada' was jarenlang één van de populairste deuntjes in het Olympisch Stadion, maar aan dat mooie liedje komt binnenkort een einde. Hernan Losada kondigde gisteren namelijk zijn afscheid als voetballer aan. Ondanks zijn leeftijd was dat toch een kleine verrassing, want Losada straalde nog veel spelvreugde uit én hij was ook nog steeds een sterkhouder.

Vaarwel en welkom, Hernán! Bedankt voor alle mooie jaren! #EvivaLosada #TogetherWeBuildHistory pic.twitter.com/kUpCyOWDiP Beerschot Wilrijk(@ beerschot_wlrk) link

"Of ik geen jaar te vroeg stop? Ach, ik wou absoluut niet in een situatie komen dat anderen in mijn plaats over mijn afscheid zouden beslissen", reageert Losada. "Nu kon ik ten minste zelf het moment bepalen. Een paar weken geleden, kort voor de finalematchen in 1B, hakte ik de knoop door. Mijn vader en broers waren naar België gekomen voor die beslissende duels en toen ik hen oppikte van de luchthaven waren zij de eersten aan wie ik mijn beslissing vertelde. Of het emotioneel was? Dat viel best mee, al zal dat waarschijnlijk anders zijn tijdens de slotmatch tegen Eupen."

Beerschot-Wilrijks voorzitter Eric Roef noemde Losada een clubicoon en bood hem prompt een andere functie aan. Vanaf volgend seizoen gaat Losada - die de trainerscursus Uefa A aan het volgen is - de Kielse beloftenploeg onder handen nemen. "Fantastisch dat ik de kans krijg om me in een vertrouwde omgeving verder te ontwikkelen", zegt Losada. "Dit is dus geen afscheid, maar een nieuwe start."