"Een nationaal stadion voor tien matchen per jaar, dat valt niet te verantwoorden" Dossier Belgisch voetbal deel II: Philippe Muyters Niels Vleminckx

Bron: Eigen berichtgeving 86 Photonews/Belga . Belgisch Voetbal Het EK 2020 krijgen we niet omdat nieuwe voetbalstadions een bedreigde soort zijn in ons belgenland, dat bleek vandaag Het EK 2020 krijgen we niet omdat nieuwe voetbalstadions een bedreigde soort zijn in ons belgenland, dat bleek vandaag andermaal . Weinigen die met meer kennis van zaken kunnen spreken dan Philippe Muyters – nu Vlaams minister van Sport en vroeger van Ruimtelijke Ordening. "Een nationaal stadion voor tien matchen per jaar, dat valt niet te verantwoorden." Een monoloog van een voetballiefhebber.

"Had ik als supporter graag de openingsmatch van het EK in Brussel gezien? Ja. Maar je moet toch ook afstand kunnen nemen en je de vraag stellen: wat is het economische voordeel dat we eruit halen? Een beetje toerisme. Is dat de moeite, de last en het geld waard? Rond één match bouw je toch geen campagne? Als zo'n stadion tien keer per jaar gebruikt zal worden, willen we daar dan onze centen aan besteden? We moeten, zeker als beleidsverantwoordelijken, afstand nemen, een beetje minder naar ons supportershart luisteren, om dan de rationele vraag te stellen: kan dit wel?"

"Over het Eurostadion is al veel gezegd en geschreven. De bredere vraag is: hebben we überhaupt zo'n infrastructuur nodig? Ik vind het alleszins niet aan de politici om te bepalen of zo'n stadion er moet komen. Ik ga als politicus toch niet bepalen waar de voetbal-, tennis- of zwembond in moet investeren? Het moet van hun kant komen. Bottom-up. Daarna mag de politiek pas in actie komen: om de juiste omgevingsfactoren te creëren in functie van bijvoorbeeld de mobiliteit. Maar als het proces anders verloopt, met politici die zeggen: 'Wij zouden graag een nationaal stadion hebben'... (denkt na) dan stel ik mij daar vragen bij."

