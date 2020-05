“Een cultuur van verduistering”: Virton spreekt harde taal en eist 15 miljoen euro Redactie

26 mei 2020

16u09 2 Belgisch voetbal Uw krant berichtte vandaag dat vier partijen een klacht stuurden naar de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) om het machtsmisbruik in de Pro League aan te kaarten. Daarbij ook Virton, dat geen proflicentie kreeg. De Luxemburgse club spreekt in een communiqué nu zware taal.

Virton spreekt van “structurele belangenconflicten die het Belgische voetbal veranderen in een cultuur van verduistering” en neemt ook Mehdi Bayat op de korrel. De Luxemburgse club stelt zich vragen bij zijn verschillende rollen in het voetbal. “Onze klacht omvat dat één en dezelfde persoon, met name Mehdi Bayat, CEO is van Sporting Charleroi, voorzitter is van de KBVB, lid is van de raad van bestuur van de Pro League én de broer is van de meest dominante makelaar uit het Belgische voetbal (waarbij bewijs is dat híj eigenlijk de beslissingen neemt in Charleroi). Maar de KBVB-regels verbieden net dat een makelaar een significante invloed mag hebben binnen een club. De invloed van Mogi is nochtans opmerkelijk. Wij willen er dan ook op wijzen dat de meeste nationale federaties strikt verbieden dat een voorzitter van een federatie banden heeft met een club”, stelt Virton.

Virton eist ook weer opgenomen te worden in het profvoetbal - en vecht de “onrechtmatige weigering van de proflicentie” aan. Het eist ook een schadeclaim voor alle geleden ellende die het te verwerken kreeg door het missen van die licentie. “Onze partner Promobe Finance schat die schade op 15 miljoen euro.”

De club spreekt ook van “een grote aanval op de fundamentele beginselen van de rechtsstaat.” “Afgelopen vrijdag werden we uit het niets onder voorlopig bewind geplaatst. De magistraat die dat bevel heeft uitgevaardigd, Arnaud Bouvier, oefent volgens ons onderzoek ook de functie uit van eerste plaatsvervanger binnen het provinciaal parket van de ACFF, de Franstalige vleugel van...de KBVB.” En ook de twee tijdelijke bewindvoerders hebben volgens de club een link met de voetbalbond. Geen toeval, zegt Virton, dat “alle juridische mogelijkheden zal aanwenden zodat dit schandaal niet onbeantwoord blijft.” Wordt vervolgd...

