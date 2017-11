"Eden is een gewéldige winnaar. Hij heeft in Rusland maar één doel: wereldkampioen worden" Technisch directeur Van Puyvelde laat niets aan toeval over op weg naar WK

Stephan Keygnaert

23u54

Bron: Eigen berichtgeving 0 Jan De Meuleneir- Photo News Belgisch Voetbal "Voetbal is zoals een mooie vrouw veroveren. Drie ­dingen zijn cruciaal – zien, timing en communicatie. Oogcontact houden, op het juiste moment actie ­ondernemen, en elkaar de gepaste dingen zeggen. ­Tenslotte gaat het om ­techniek – hoe beter je kunt kussen, hoe meer succes..." Chris Van Puyvelde, ­technisch directeur van de ­voetbalbond, wil iedereen ­begeesteren om de ideale cocktail samen te stellen ­opdat de Rode Duivels, nou ja, wereldkampioen kunnen worden.

"Wat wenst u om te drinken?", vraagt de ­sommelier van restaurant ‘Gril aux Herbes’ in Wemmel.

Chris Van Puyvelde (57) zit nog maar net neer. "Ik ben ongelooflijk verkouden, maar één glas rood moet kunnen."

Van Puyvelde leunt achterover, en merkt op: "'Het WK wordt de ‘killing fields’... Kun je een wedstrijd op het juiste moment afmaken? Drie jaar geleden miste Argentinië kans na kans in de finale. Dan weet je: game over. Duitsland maakte Argentinië daarna af in de verlengingen. Voetbal op topniveau, da’s de ‘killing fields’. Daar zijn Argentijnen, Duitsers, ­Italianen... meesters in – het zit in hun cultuur."