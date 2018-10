“Dubbele rol niet normaal” en “allemaal boter op het hoofd”: Coucke laat zijn licht schijnen over schandaal dat Belgisch voetbal op grondvesten deed daveren TLB

22 oktober 2018

23u01

Bron: La Tribune 0 Belgisch Voetbal ‘Operatie Propere Handen’ blijft het Belgisch voetbal domineren. Vandaag nog werd Lokeren-trainer ‘Operatie Propere Handen’ blijft het Belgisch voetbal domineren. Vandaag nog werd Lokeren-trainer Peter Maes opgepakt en in ‘La Tribune’, de Waalse tegenhanger van ‘Extra Time’, werd Marc Coucke uitgenodigd om zijn licht te laten schijnen over het schandaal. “Mijn dubbele rol is niet normaal.”

“Ik ben echt triest door de hele zaak”, stelde Coucke in ‘La Tribune’. “In andere landen lachen ze nu met ons, maar ik weet ook zeker dat het ook op andere plaatsen gebeurt. We moeten opnieuw vanaf nul beginnen en zorgen voor een complete transparantie, en een volledige vernieuwing van de structuren van clubs, transfers en contracten. Ik heb twee of drie weken geleden een stemming gehouden over een nieuwe ethische code. Er is een duidelijke wens om het Belgische voetbal te reorganiseren.”

De eventuele rol van de twee scheidsrechters, Bart Vertenten en Sébastien Delferière, in het schandaal vindt Coucke naar eigen zeggen het ergste. “Al denk ik wel dat de VAR helpt tegenwoordig”, aldus Coucke. “De videoref zorgt er voor dat één scheidsrechter niet meer alle macht heeft, maar dat die verdeeld wordt onder verschillende personen. Dat maakt het al een stuk moeilijker om een wedstrijd te beïnvloeden. Twee mensen moeten nu bijvoorbeeld oordelen of een ploeg een strafschop verdient. Ook geld witwassen is daarnaast natuurlijk compleet onacceptabel. We moeten een systeem creëren om zo’n praktijken te voorkomen. We hebben alleszins een situatie gecreëerd waarbij makelaars te veel macht hebben. We hebben allemaal wel wat boter op het hoofd op dat vlak.”

Coucke besprak tijdens de uitzending ook zijn dubbele rol. De Oost-Vlaming is naast voorzitter van Anderlecht ook voorzitter van de Pro League en vindt dat zelf “niet normaal”. “Als de hervorming doorgevoerd is, zal iemand mijn plaats binnen de Pro League moeten innemen. Maar ik stop niet voordat de nieuwe structuur op poten staat. Er moet een onafhankelijk bestuur komen.”

Ook KV Mechelen kwam ter sprake. Volgens Coucke verdient de club het niet om geschrapt te worden. “KV Mechelen bestaat dankzij zijn supporters”, aldus Coucke. “Enkele jaren geleden hebben ze elk 1.000 euro gegeven, ze waren er ook toen het moeilijk ging. De club verdient het nooit om geschrapt te worden. En wat betreft degradatie: je moet afwachten tot zaken bewezen worden. En ik ben al helemaal niet de persoon die daarover moet oordelen. Maar natuurlijk zou ik het extreem jammer vinden mocht het gebeuren.”