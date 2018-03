"Door mijn doelpunt werd Vercauteren ooit ontslagen, ik teken voor opnieuw zo'n scenario" Brengt Hernán Losada met zijn laatste kunstjes Beerschot-Wilrijk naar een historische vijfde promotie op rij? Dieter Peeters

04 maart 2018

08u00 12 Belgisch Voetbal Hernán Losada is bezig aan zijn zevende seizoenen op het Kiel, verspreid over drie periodes. De 35-jarige Argentijn schitterde al bij Germinal Beerschot, degradeerde met Beerschot AC en kan nu Beerschot-Wilrijk terug naar de hoogste klasse brengen. Kan Losada in de dubbele finale tegen Cercle Brugge de paarse cirkel rond maken?

Weet je nog waar het allemaal begon? Op 30 september 2006. Wat zegt die dag jou nog?

Oei, dat is lang geleden. Germinal Beerschot – Moeskroen? Mijn eerste keer in de basis en ik scoorde meteen een hattrick! We wonnen met 6-2, ook François Sterchele scoorde twee keer. Dat seizoen eindigden we als zesde en een jaar later zelfs vijfde. Spijtig dat play-off 1 toen nog niet bestond (lacht).

Was dat liefde op het eerste gezicht met (Germinal) Beerschot?

Zeker. Het was mijn eerste club in Europa. Ik kwam één jaar op huurbasis, met een aankoopoptie. De kans bestond dus dat ik moest terugkeren naar Argentinië,maar ik wou in Europa blijven en liefst op het Kiel. Daarom heb ik extra hard gewerkt, zelfs al moest ik in het begin op rechtsachter spelen.

