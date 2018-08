'Dieu' is back, net als zijn fratsen: de strafste stoten van Mbokani MH

26 augustus 2018

14u00 0 Belgisch Voetbal ‘Dieu’ is back. Op de Bosuil ondertekende Dieumerci Mbokani gisteren een contract voor één seizoen. Antwerp pikt de Congolese aanvaller transfervrij op. Dat Mbokani in het verleden niet vies was een frats, is een publiek geheim. Een terugblik.

2008

Twee uur te laat opdagen op de dag dat je club voor het eerst in 25 jaar de titel voor het grijpen heeft. Mbokani deed het sans gêne. Het was Milan Jovanovic die het verhaal onthulde. “Coach Michel Preud’homme was woest en wou hem op de bank zetten. Dieu zei: ‘Rustig, coach. Ik scoor straks twee goals en we spelen kampioen.’” En zo geschiedde. Standard versloeg Anderlecht met 2-0 dankzij twee treffers van… Dieumerci Mbokani.

2008

Qua hilariteitsgehalte veruit de beste. Het befaamde filmpje waarin Mbokani in het gezelschap van Steven Defour met zijn hoofd vast komt te zitten in een kermisattractie, werd zelfs over het Kanaal gretig gedeeld. De beelden dateren al van ruim tien jaar geleden. We willen ze u in geen geval onthouden.

If you're having a bad day, remember when Dieumerci Mbokani got stuck in a rollercoaster and your day will get instantly better 😂 pic.twitter.com/dz03o0uIyl UNILAD Sport(@ UNILADFooty) link

2009

In februari 2009 woedt er een brandje tussen Dieumerci Mbokani en Milan Jovanovic. Twee kemphanen. In de competitiewedstrijd tegen Roeselare reageert Jovanovic woedend wanneer Mbokani voor eigen succes gaat met een tergend traag schotje, in plaats van de Serviër de 3-0 voor te schotelen. Een ziedende ‘Jova’ rent meteen richting de zijlijn en vraagt een wissel aan coach Bölöni. Die komt er ook. Even later wordt ook Mbokani naar de kant gehaald door de Roemeen.

2012

12 juli 2012 zijn we, wanneer kersvers Anderlecht-coach John van den Brom op de ploegvoorstelling een koude douche krijgt van Mbokani. En dat mag u gerust letterlijk nemen. De Nederlander kan het grapje nog wel smaken.

2012

Nog in dat jaar toont Mbokani zich van zijn minst fraaie kant. In de competitiematch tegen Lokeren trapt hij Lokeren-speler Killian Overmeire - die op dat moment tegen de grasmat ligt - in het gelaat. Een schorsing van drie speeldagen en een boete van €400 volgt.

2013

In het seizoen 2012/2013 doet Mbokani in de halve finales van de Croky Cup zijn eigen team de das om. De Congolees laat zich opnieuw betrappen op natrappen. Ref Boucaut kan niet anders dan de rode kaart tevoorschijn halen. Genk zou paars-wit uiteindelijk na strafschoppen elimineren.

2016

Ook in Engeland, waar Mbokani uitkwam voor Norwich City en Hull City, is hij geen onomstreden figuur. Zo ontving de Congolees in de kwartfinale van de League Cup in 2016 een rood karton na een (lichte) kopstoot.