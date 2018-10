“De keuken is besteld.” Heeft Veljkovic matchfixing tussen KV Mechelen en Waasland-Beveren zo afgerond? - Waaslanders staan pal achter voorzitter Redactie

24 oktober 2018

17u09

Bron: Belga/Het Nieuwsblad 6 Belgisch Voetbal Dejan Veljkovic, de spilfiguur in het onderzoek naar omkoping in de degradatiestrijd van KV Mechelen, bezocht vijf dagen voor de wedstrijd tegen Waasland-Beveren de keukenzaak van de vrouw van Waasland Beveren-voorzitter Dirk Huyck. “Alles is in orde, de keuken is besteld”, meldde hij een uur later aan Thierry Steemans, de financieel directeur van KV Mechelen. Volgens de speurders codetaal dat de wedstrijd was gefixt, bericht Het Nieuwsblad vandaag. Waasland-Beveren heeft intussen in een bericht op de clubwebsite alvast duidelijk aangegeven dat de club achter de voorzitter blijft staan.

Het gerecht vermoedt dat Veljkovic tijdens zijn eerste ontmoeting met Huyck een bedrag heeft aangeboden om de match tegen KV Mechelen te vervalsen. Volgens onze informatie zou het om 200.000 euro gaan. In de tweede ontmoeting, die plaatsvond in de interieur- en keukenzaak, zou de deal zijn beklonken. Veljkovic was amper een kwartier in de zaak, stelden de speurders vast. Er lijkt geen andere goede reden te verzinnen waarom Veljkovic aan de financieel directeur van KV Mechelen laat weten dat hij een keuken heeft besteld. Bij de vrouw van Dirk Huyck dan nog.

John Maes, de advocaat van Huyck, wil geen commentaar geven. Hij blijft erbij dat zijn cliënt de matchfixing ontkent. Veljkovic zit al bijna twee weken in de cel en vormt de spil in ‘Operatie Propere Handen’. Via onder meer buitenlandse rekeningen zou hij de fiscus omzeild hebben.

Het integrale perscommuniqué waarin de fusieclub aangeeft dat ze pal achter de voorzitter blijft staan:

Naar aanleiding van de berichtgeving van de voorbije dagen en heden wensen het bestuur en de medewerkers van de club Waasland-Beveren te benadrukken dat ze hun voorzitter Dirk Huyck voor de volle honderd procent blijven steunen. Er is geen enkele aanleiding om te twijfelen aan dat vertrouwen.

Advocaat John Maes, de raadsman van onze voorzitter, stuurde intussen een boodschap de wereld in die we jullie niet willen onthouden. “Mijn cliënt is heel duidelijk en rechtlijnig. Hij is op geen enkele wijze tussengekomen om een wedstrijd te vervalsen of te sturen. Het onderzoek zal dat na verloop van tijd ook aantonen.”

“Het kan niet de bedoeling zijn dat een onderzoek of proces in de media wordt gevoerd”, gaat de raadsman verder. “Het is te betreuren dat we moeten vaststellen dat er in de pers oncontroleerbare informatie naar buiten wordt gebracht. Dirk Huyck kan zich op geen enkele manier verdedigen op die berichtgeving vermits hij geen enkel contact mag hebben met de media. De selectieve berichtgeving en onterechte beschuldigingen wegen zeer zwaar door op mijn cliënt en zijn gezin”, sluit meester Maes af.

De club betreurt inderdaad dat de media op dergelijke wijze te werk gaat, wetende dat onze voorzitter zich hiertegen niet kan verdedigen. Eenieder binnen de club staat volledig achter de boodschap van de raadsman en hoopt dat ook iedere supporter het vertrouwen behoudt. Er is geen enkele aanleiding of reden om aan het twijfelen te slaan. Vergeet ook niet dat er een reden is dat onze voorzitter na zijn verhoor is vrijgelaten. Die voorwaarden die hem zijn opgelegd, zijn er louter om het verdere verloop van het onderzoek niet te schaden. Wij zijn en blijven ervan overtuigd dat de waarheid aan de kant van onze voorzitter staat.