"De Keersmaecker verhoord in Propere Handen"

05 juli 2019

Bron: De Standaard

François De Keersmaecker, voormalig bondsvoorzitter, werd vandaag urenlang verhoord in Operatie Propere Handen. Het gerecht onderzoekt of hij op de hoogte was van bepaalde financiële constructies om personeelsleden van de voetbalbond onder zijn bewind (deels) in het zwart uit te betalen. Dat schrijft De Standaard.