"De grote vedetten ontbreken en er zitten hiaten in het collectief, maar de Rouches worden tenminste niet meer wekelijks uitgelachen" Hugo Camps

30 januari 2018

08u00 1

De vreugde is groot: Standard heeft zijn oude vleugels teruggevonden. In de klassieker kregen we voor het eerst sinds heel lange tijd iets terug te zien van de oude passie. In de harten brandde het heilige vuur van weleer. Bevestiging is nodig, maar we hebben tenminste gezien dat het nog kan. Uitgerekend tegen Anderlecht.

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Standard

sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement