“De belangrijkste vraag is: wíllen we eruit komen?”: clubleiders zitten samen voor cruciale Algemene Vergadering Pro League Redactie

31 juli 2020

14u10 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De cruciale Algemene Vergadering van de Pro League is nog steeds volop aan de gang. Sinds vrijdagvoormiddag zitten de afgevaardigden van de Belgische profclubs samen in het Crowne Plaza Hotel in Diegem, waar ze wel wat te bespreken hebben. Een eerste stemming over de aanpassing van het competitieformat leverde alvast niets op. De consensus over 18 clubs in 1A lijkt er intussen wel te zijn.

Peter Croonen, de voorzitter van de Pro League, gaf bij zijn aankomst alvast aan dat hij “heel goed geslapen" had. De belangrijkste vraag is alleszins met hoeveel clubs er komend seizoen zal worden gespeeld in 1A en 1B, al denkt Union-CEO Philippe Bormans daar wel even anders over. “De belangrijkste vraag is vandaag: wíllen we eruit geraken als clubs? Of willen we een beslissing nemen die misschien niet wordt gedragen door alle clubs en waarbij er opnieuw kans is op rechtzaken?”

Lees ook:

LIVE. Consensus over 18 clubs nadert, maar wat met play-offs?