"'Cercle zal wel promoveren', dat is me te gemakkelijk" FRANK VERCAUTEREN (61), HET INTERVIEW DAT GEEN INTERVIEW IS Niels Vleminckx en Tomas Taecke

04 maart 2018

06u00 0 Belgisch Voetbal "Dit is een persconferentie, géén interview", benadrukt Frank Vercauteren. De apotheose van de finale in 1B, vindt hij, verdient voorrang op zijn persoon. Niet dat de intussen 61-jarige coach daarom minder scherp staat. "Dat Cercle dicht bij promotie staat, zou ik echt niet 'normaal' willen noemen."

Even terugspoelen naar 16 oktober. Cercle Brugge schuift na 11 speeldagen José Riga aan de kant. Gentleman, welbespraakt, bekwaam. Maar niet het type coach waar een groep van jeugdige spelers uit alle uithoeken van de wereld - negen nationaliteiten in totaal - met grote ogen naar staat te kijken. Het is geen toeval dat AS Monaco had aangedrongen op een koerswijziging. De Franse topclub, sinds vorige lente eigenaar van de Vereniging, heeft maar één doel voor ogen: zo snel mogelijk promoveren. Een proces dat onder Riga vertraging dreigde op te lopen. "Zijn opvolger kon niet gewoon 'een vervanger' zijn", zegt een werknemer uit de buik van de club. "Dan had Riga evengoed kunnen aanblijven. Nee, het moest een náám zijn. Iemand naar wie die gasten opkijken. En geloof me: bij Vercauteren is dat het geval."

