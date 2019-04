Exclusief voor abonnees

Bulldozer, maar geen bullebak: waarom vriend en vijand Jelle Van Damme toch respecteren Stijn Joris

25 april 2019

06u30 0 Belgisch voetbal You love him or you hate him, maar onberoerd laat hij niemand. Op het randje en soms erover, onstuimig of zelfs roekeloos, maar schijn bedriegt. Tegenstanders omschrijven Jelle Van Damme (35) stuk voor stuk als fair en correct.

De schop aan het adres van Loïs ­Openda deed de voorbije dagen nog wat stof opwaaien. Zonder meer een strafschop, maar Jelle Van Damme kwam er mee weg. “Je kan het Jelle toch moeilijk kwalijk nemen dat de scheidsrechter en de VAR niet in­grepen”, zegt Mbaye Leye (36).

De twee vochten zelf 15 keer robbertjes met mekaar uit, maar Leye en Van Damme zaten ook een tijdje in dezelfde kleedkamer bij Standard. “Ik heb geen enkel probleem met Jelle. Niet op en ook niet naast het veld”, gaat Leye verder. “Elke ploeg zou zo’n speler moeten hebben. Uiteraard heeft hij me af en toe een tik verkocht, maar ik heb er hem ook uitgedeeld en dan doet hij daar niet flauw over. Ik zou nog het liefst vaker tegenstanders zoals Jelle tegenkomen. Hij is niet hypocriet en als je na de wedstrijd met hem praat, blijkt hij een charmante jongen.”

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen