"Buitenlandse voetballers moeten duurder worden" Redactie

30 juli 2018

12u52

Bron: Belga 0 Belgisch Voetbal Om de negatieve effecten tegen te gaan van spelers die op te jonge leeftijd naar het buitenland vertrekken, stelt Tom Vermeire (UAntwerpen) economische maatregelen voor. Door de kosten voor buitenlandse spelers te laten stijgen zullen de kansen voor eigen jeugd verhogen en worden de opleidende clubs beschermd tegen het verlies van kostbaar talent, voorspelt hij in zijn masteronderzoek.

Jonge voetballers verlaten steeds sneller hun thuisland om verder te groeien in het buitenland. Dat is nochtans vaak nefast voor hun eigen carrière, voor de opleidende clubs in hun thuisland en voor de prestaties van nationale landenteams. "Voor enkele spelers draait dit goed uit, maar veel jeugdspelers schaden hun carrière hiermee", zegt Tom Vermeire. Hij onderzocht voor zijn masterscriptie als handelsingenieur mogelijke maatregelen om dit probleem tegen te gaan.

Volgens Vermeire focussen huidige maatregelen te veel op de juridische kant van de zaak en wordt de economische realiteit van het voetbal hierbij vergeten. Hij stelt daarom drie maatregelen voor om jeugdspelers te beschermen tegen vroegtijdig vertrek, maar ook om opleidende clubs te beschermen tegen het verlies van kostbaar talent.

Ten eerste moeten buitenlandse spelers duurder worden. "Dit moet de vraag naar binnenlandse spelers stimuleren, waardoor zij meer speelmogelijkheden krijgen." Om de competitieve balans ten opzichte van het buitenland in evenwicht te houden, stelt Vermeire voor om de arbeidskosten voor binnenlandse spelers te verlagen.

Vermeire stelt ook een limiet op het aantal spelers onder contract voor. "Het beperken van uitleenpraktijken zorgt ervoor dat een club minder spelers aankoopt die het niveau van de eerste ploeg (nog) niet aankunnen. Op die manier ontstaat er een betere allocatie van talent over de clubs."

Ten slotte wil Vermeire een Europees trainingsfonds om de inspanningen inzake jeugdopleiding van clubs te stimuleren. "Gepaste herverdelingscriteria zullen clubs met een weloverwogen en verantwoord jeugdbeleid belonen", legt Tom Vermeire uit.

Vermeire vreest dat de voorstellen vanuit de Pro League om het probleem aan te pakken, zoals het toekennen van extra sommen uit de tv-gelden voor clubs met veel jeugdspelers of het aantreden van belofteteams in de amateurklassen, daadkrachtig genoeg zijn. "Als klein landje moeten we ervoor zorgen dat we onze eigen jeugd zo goed mogelijk ontwikkelen. Anders dreigen we kostbaar talent te verliezen."