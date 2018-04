'Beste gokker ter wereld' wil intrede maken in Belgisch voetbal Brighton-eigenaar en miljardair Tony Bloom waagt zijn kans bij tweedeklasser Union Mathieu Goedefroy

19 april 2018

06u23 29 Belgisch Voetbal Ons profvoetbal krijgt er mogelijk een intrigerende figuur bij. Miljardair Tony Bloom (48), eigenaar van Premier League-club Brighton, doet een bod op tweedeklasser Union. Saillant detail: de Brit verdient zijn fortuin met het pronostikeren van voetbalwedstrijden.

't Is niet dat ze bij Union geen extra centjes kunnen gebruiken. Met een jaarbudget van amper 4 miljoen euro zijn de Brusselaars sowieso al bij de minder bedeelde clubs van ons profvoetbal. Sportief uitte zich dat in een slopend seizoen, want pas op twee speeldagen van het einde kon Union vorige week de degradatie afwenden met een zege tegen Tubeke. Een thrillerscenario dat voorzitter Jurgen Baatzsch geen tweede keer wil riskeren, en dus is de Duitse eigenaar, die Union zelf al jaren rechthoudt met privégeld, al een tijdje op zoek naar vers kapitaal. In februari bracht deze krant al naar buiten dat Antwerp-eigenaar Paul Gheysens heil zag in Union, maar die piste werd snel verlaten toen bleek dat de gehaaide zakenman de traditieclub wilde weghalen uit het Joseph Mariënstadion, waar de club al meer dan honderd jaar speelt. Onbespreekbaar.

Win-win

Dan zien de slaagkansen van Tony Bloom er veel beter uit. De Brit belooft Union niet weg te halen uit zijn vertrouwde thuishaven én garandeert eigenaar Baatzsch, die de voorbije jaren erg aan de club gehecht is geraakt, dat hij na de verkoop mag aanblijven als voorzitter. Een win-winsituatie, zo vinden de beleidsbepalers van de club, die al op werkbezoek gingen in Brighton. Eén van hen kon zijn enthousiasme vorige week op een feestje met supporters amper verbergen, en vertelde de fans naar verluidt geëmotioneerd over de plannen van Bloom. Conclusie: de Brit is welkom. Komende maandag moet een algemene vergadering met alle aandeelhouders de deur helemaal openzetten. Daarbij zullen onder meer een aantal belemmerende clubstatuten gewijzigd worden. Alles voor de Britse heiland.

Voetbalweddenschappen

Dat Bloom zijn kans wil wagen bij Union, zien ze in Brussel dan ook als een compliment. Engelse media noemen hem al jaren 'de beste gokker ter wereld'. Tussen 2000 en 2010 vergaarde hij naam en faam als professioneel pokerspeler. Hij draaide jaren mee in de World Poker Tour en won in 2004 met het Australasian Poker Championship zijn eerste 'major'. Die carrière leverde hem drie miljoen euro aan prijzengeld op. Kapitaal waar Bloom verstandig mee omsprong, want in 2006 richtte hij er Starlizard mee op, een revolutionair bedrijf. Blooms businessmodel bestaat er namelijk in om bedrijven en particulieren te adviseren over weddenschappen, net zoals een fondsenbeheerder dat op de beurs doet met aandelen. Starlizard gebruikt complexe statistische modellen om onder meer de winstquoteringen voor voetbalwedstrijden scherper te stellen. Die quoteringen verkoopt het vervolgens aan gokbedrijven die op zoek zijn naar meer accurate prognoses. Daarnaast plaatsen de brokers van Starlizard ook zelf weddenschappen in naam van particuliere klanten. Zo beheert Bloom een gokkapitaal van ettelijke honderden miljoenen euro's en haalt hij zijn mosterd zowel bij de gokbedrijven als bij de gokkers zelf. Gek of geniaal? Oordeelt u zelf.

Promotie

Met zijn bod op Union Sint-Gillis is de flamboyante Brit ook in de voetballerij niet aan zijn proefstuk toe. Bijna tien jaar geleden kocht Bloom de toenmalige Engelse tweedeklasser Brighton & Hove Albion. Met een bod van 107 miljoen euro wist hij zich van 75% van de aandelen te verzekeren. Bloom stelde zich vervolgens borg voor de bouw van het Falmer Stadium, een futuristische voetbaltempel met 30.000 zitplaatsen. Daarnaast pompte hij de voorbije negen seizoenen in totaal 300 miljoen euro aan privékapitaal in de club. Ook die gok van Bloom bleek de juiste, want vorig jaar promoveerde Brighton naar de Premier League. Daar bezetten The Seagulls intussen een veilige dertiende plaats, met dank aan de prestaties van oude bekenden Mathew Ryan, Anthony Knockaert en José Izquierdo. Bij Union dromen ze maar al te graag van hetzelfde scenario... Place your bets.

Pro League: "Geen rechtstreeks verbod op investeringen uit gokwereld"

In de Premier League kijken ze niet meer op van een gokkantoor meer of minder. Naast het Brighton van Tony Bloom zitten ze over het Kanaal immers ook met het Stoke City van Bet365 Group, maar in ons land zou de komst van een gokbedrijf als clubeigenaar wél een primeur zijn. Volgens Pierre François, CEO van de Pro League, is het bondsreglement daarop voorbereid. "In Engeland is het zo dat Stoke City en Brighton van dichtbij gemonitord worden, en dat er concrete afspraken gemaakt zijn met de clubeigenaars waaraan zij zich moeten houden. Zo niet verliezen ze hun licentie", aldus François. "Ook wij hebben die stok achter de deur. De licentievoorwaarden stellen dat de Pro League een club kan verplichten alle aandeelhouders te ontslaan die verbonden zijn aan gokactiviteiten, indien wij dat nodig achten. De bedoeling is om daar enkel gebruik van te maken indien er sprake is van verdachte praktijken." Een gokeigenaar mag dus wel degelijk een profclub bezitten in ons land, maar moet zich te allen tijde schikken naar de mogelijke extra voorwaarden die de Pro League oplegt. Zo niet is het einde verhaal.