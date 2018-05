“Als Standard mij nog wil, gaan we praten”: Preud’homme tekent wellicht eind mei in Luik en "wil geen tweede keuze zijn" als bondscoach Stephan Keygnaert

03 mei 2018

06u01 0 Belgisch Voetbal Michel Preud’homme (59) omarmt Standard. Nadat hij enkele maanden geleden een eerste toenadering van voorzitter Venanzi afwees, zal hij niet wéér ‘neen’ zeggen. “Ik heb beslist om aan tafel te gaan met Standard als zij mij nog steeds willen.” Preud’homme maakt daarmee de weg vrij voor een verdere samenwerking tussen Roberto Martínez (44) en de voetbalbond: “Ik wil geen tweede keuze zijn.”

Alea iacta est.

Michel Preud’homme heeft na lang nadenken een keuze gemaakt. Na een sabbatjaar keert hij terug in het voetbal.

“Als Bruno Venanzi (voorzitter van Standard, red.) zijn concrete vraag van enkele maanden geleden in de komende dagen of weken herhaalt, ben ik bereid om de onderhandelingen aan te gaan.”

Preud’homme is duidelijk: “Ik sta open voor een terugkeer naar Standard.”

Uw krant vernam zowél in de omgeving van Preud’homme als in die van Venanzi dat de toenadering er inderdaad komt, zodra de competitie is afgelopen. Van dan af kan het snel gaan – Preud’homme en Venanzi zijn vrienden en delen dezelfde ambitie: van Standard opnieuw de sterkste voetbalmacht in België maken.

Sportieve macht

“De interesse van Standard dateert van enkele maanden geleden”, vertelt Preud’homme. “In een bijzonder onduidelijke situatie van de club, is toen de vraag gekomen of ik wilde helpen. Ik heb Bruno geantwoord dat ik op dát moment mijn rustperiode liever niet onderbrak. Maar ik voegde eraan toe dat hij mij die vraag opnieuw mocht stellen na het seizoen. Wel, ik houd woord. Ik heb voor mezelf de beslissing genomen dat ik weer op de bank wil zitten volgend seizoen. Standard komt dan vanzelf in beeld – het is een club waar mijn jeugd en een belangrijk deel van mijn carrière liggen. Indien Standard met mij wil spreken met het oog op volgend seizoen, kunnen we onderhandelen. Ik heb ook aanbiedingen van andere clubs, mooie clubs, maar die houd ik achter de hand.”

Bij de eerste contacten tussen Venanzi en Preud’homme zijn toen al de contouren vastgelegd van de wijze waarop Preud’homme op een dag zou gaan werken op Sclessin. Hij kan er alle sportieve volmachten krijgen én een zitje in de Raad van Bestuur. Preud’homme zou ook al nagedacht hebben over de samenstelling van een staf. Emilio Ferrera, die vertrekt als beloftencoach van Anderlecht, kan eerste assistent worden – tenzij Ferrera aanbiedingen krijgt om elders in eerste klasse hoofdcoach te worden en daarop ingaat.

Ik heb begrepen dat de bond maar een beslissing wil nemen omtrent de toekomst na het WK, en afhankelijk van het resultaat. Ik kan niet wachten, en ik wil geen tweede keuze zijn Michel Preud'homme

Supercup tegen… Club

De romance tussen Preud’homme en Venanzi haalde de voorbije weken meer dan één keer het daglicht. De voorzitter van Standard wuifde de geruchten telkens weg, maar vrienden van hem zijn overtuigd: ‘Bruno is gek van Michel.’ De bekeroverwinning en de uitstekende resultaten in play-off 1 van Ricardo Sá Pinto hebben Venanzi niet op andere gedachten gebracht. Hij heeft respect voor het werk van Sá Pinto, maar om Anderlecht en Club Brugge naar de kroon te steken, rekent Venanzi op Preud’homme.

Venanzi ziet in dat het doorsturen van Sá Pinto op veel onbegrip zal stuiten bij de fans van Standard, die de Portugees op handen dragen, en enkel een terugkeer van de al even populaire Preud’homme kan de gemoederen bedaren.

De officialisatie van de samenwerking wordt in de laatste weken van mei verwacht. De eerste officiële wedstrijd van Preud’homme als coach van de Rouches wordt dan de Supercup eind juli op het veld van de landskampioen, zo goed als zeker... Club Brugge. Bij Club heeft Preud’homme nog een doorlopend contract tot de zomer van 2019, waardoor Standard verplicht is om een afkoopsom van 750.000 euro te betalen.

Foute timing

Preud’hommes keuze om opnieuw aan de slag te gaan in clubverband betekent meteen dat hij het bondscoachschap van de Rode Duivels niet langer als een prioriteit ziet.

Preud’homme legt uit: “Ik heb begrepen dat de bond een beslissing omtrent de toekomst pas wil nemen ná het WK, en ook nog eens afhankelijk van het resultaat. Ik kan zo lang niet wachten, en ik wil geen tweede keuze zijn. Om als clubtrainer goed voorbereid te zijn op het nieuwe seizoen, kan ik mijn beslissing niet uitstellen tot na het WK om een engagement aan te gaan. Iedereen weet dat de Rode Duivels een apart plaatsje hebben in mijn hart, maar de timing moet juist zitten...”

Meteen is een scenario waarbij twee van Belgiës grootste trainers, Eric Gerets en Michel Preud’homme, nooit bondscoach worden, een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid.

Het is zeer de vraag of de voetbalbond de financiële middelen had om Preud’homme in te lijven. Een ‘overheidsbedrijf’, in dit geval de KBVB, heeft niet altijd dezelfde slagkracht als een ‘privébedrijf’, in casu Standard.

De beslissing van Preud’homme betekent een concurrent minder voor Roberto Martínez. De Spanjaard gaf recent aan dat hij graag door wil als bondscoach. “Ik wil deel uitmaken van de volgende stap – de nieuwe generatie voorbereiden. Ik voel me goed in België en in de werking van de voetbalbond.”

Op haar beurt is de KBVB zeer te spreken over het functioneren van Martínez, die oog heeft voor álle geledingen van het Belgische voetbal, zijn pr-rol uitstekend vervult, en natuurlijk resultaten haalt. Sportief directeur Chris Van Puyvelde gelooft ten volle in de kwaliteiten van Martínez, en met Mehdi Bayat, lid van het kransje ‘decision makers’, onderhoudt de Spanjaard een vriendschapsband.

Domino

Het is nu de vraag of de vrijage tussen Preud’homme en Standard de leden van de Raad van Bestuur van de bond aanzet om in het huidige klimaat dan toch vervroegd duidelijkheid te verschaffen over de positie van Martínez. Hoe dan ook zal Martínez, met zijn staf, zich ook in een nieuwe legislatuur moeten schikken naar de middelen van de Belgische voetbalbond. In de omgeving van de bondscoach wordt gefluisterd dat die niet ál te veel problemen voorziet. Een contractverlenging tot de zomer van 2020 zou dan in de loop van de maand mei kunnen aangekondigd worden.

In geval van een mislukt WK kunnen alle partijen desgevallend steeds terugvallen op ‘het gezond verstand’.

Of hoe de beslissing van Michel Preud’homme om Standard te omarmen, alle dominosteentjes doet vallen.