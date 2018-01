“Als ons land nog enige ambitie heeft, moet het zijn markt vergroten.” Hallo, Nederland? Dossier Belgisch voetbal deel I: Michael Verschueren Niels Vleminckx

06u00 1 Photo News Michel Verschueren geflankeerd door zoon Michael en diens vrouw. Belgisch Voetbal Voor het eerst in veertien jaar overwintert geen enkele Belgische club in Europa. De Champions League volgend seizoen en de kloof met de grote competities zal alleen maar groeien. Michael Verschueren, die een toonaangevende rol speelt binnen de ECA – zeg maar de Pro League van de UEFA: “Als ons land nog enige ambitie heeft, moet het zijn markt vergroten.” Hallo, Nederland?

Het Europese seizoen van de Belgische ploegen in een notendop: AA Gent werd gewipt door elf Luxemburgse bakkers, Anderlecht kreeg slaag van de Europese elite, Club Brugge mikte op de Champions League maar viel zelfs door het vangnet van de Europa League. KV Oostende (maatje te klein voor Marseille) en Zulte Waregem (winst tegen Vitesse en Nice) kan weinig verweten worden.

Het contrast met de voorbije vette Europese jaren is groot. Zeer groot. Figuren als Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe wijzen naar het play-offsysteem als grote schuldige. Maar er zijn ook stromingen die het nog breder zien. Michael Verschueren vertegenwoordigt er zo één. De zoon van Michel ontfermt zich namens Anderlecht over de European Club Association (ECA), waar hij actief is in vijf verschillende werkgroepen en hoofd is van de werkgroep ‘Finance’. “De oefening van de BeNeLiga is 25 jaar geleden al eens gemaakt. Toen is het niet gelukt, maar ik denk dat het verhaal nu anders ligt.” Maar voor wie het verhaal helemaal wil volgen: eerst een aanloop.

Michael Verschueren, is er nog een plaats voor de Belgische clubs op Europees niveau?

“Dat denk ik wel. Een rol van betekenis spelen in de Champions League wordt wel alleen maar moeilijker. Dat is vooral een financiële bonus geworden voor onze ploegen die zich kunnen kwalificeren. Dat fenomeen zal zich alleen maar versterken, want vanaf volgend seizoen gaat er een nieuwe cyclus in met vier zekere deelnemers van de vier grote competities. De plaatsen worden dus schaarser. Zoals ik het aanvoel zal die cyclus nog verlengd worden tot 2024. En daarna vrees ik dat we als kleinere voetballanden met z’n allen zullen moeten vaststellen dat de grootste clubs hun interesse zullen verliezen. De poulefase van de Champions League zullen ze meer en meer zien als een soort voorronde die geen enkele zin meer heeft, omdat ze zoveel sterker zijn.”

